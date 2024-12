Pornhub en 2024 : le top des catégories bien différent entre la génération Z et les boomers

Si décembre est synonyme de Noël pour beaucoup, c’est aussi la saison des “bilan de l’année” sur Internet. Qu’il s’agisse de l’incontournable “Spotify Wrapped” ou des équivalents proposés par d’autres entreprises, tout le monde apprécie un récapitulatif de l’année écoulée.

Le secteur des films pour adultes n’échappe pas à la règle, avec Pornhub qui se joint également à l’amusement. Le bilan annuel du site pour adultes a mis en lumière une différence majeure dans les catégories les plus recherchées par la génération Z et les boomers.

En ce qui concerne la démographie des visiteurs, l’utilisateur moyen de Pornhub en 2024 avait 38 ans, soit un an de plus que la moyenne de 37 ans de l’année précédente.

Les statisticiens ont approfondi l’analyse par groupes d’âge et constaté des tendances similaires à celles de l’année passée.

Dans un communiqué de presse, Pornhub explique :

“La tranche d’âge 18-24 ans représente la plus grande part de trafic, avec 27 % de l’ensemble des visites. Suivent de près les 25-34 ans, qui comptent pour 24 % de tout le trafic. Ensemble, les 18-35 ans constituent plus de la moitié des visiteurs de Pornhub, même après avoir perdu 2 points de pourcentage en 2024 au profit des plus de 35 ans.“

Le bilan annuel de Pornhub offre un aperçu des catégories les plus recherchées par chaque génération, mettant en évidence les différences marquées entre leurs préférences.

Les recherches montrent que la génération Z (18-24 ans) a des goûts très différents des autres générations. Ils sont :

En revanche, les boomers (55 ans et plus) montrent un intérêt pour :

La génération Y (25-34 ans) se distingue par des recherches telles que :

Enfin, la génération X (35-54 ans) s’oriente principalement vers :

Concernant la génération Z et leurs habitudes de recherche sur Pornhub, le communiqué ajoute :

“Un point fascinant relevé par nos statisticiens est que les centres d’intérêt de la génération Z sont plus élevés pour du contenu qui s’éloigne du style pornographique traditionnel. Par exemple, les catégories Musique, SFW (Safe for Work), et Gaming apparaissent dans leurs catégories relatives les plus populaires.