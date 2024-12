Spotify abandonne officiellement son accessoire Car Thing

Spotify a annoncé aujourd’hui l’arrêt définitif de tous les accessoires Car Thing, plusieurs mois après avoir décidé de mettre fin à ce produit. Depuis cette semaine, Car Thing n’est plus fonctionnel et ne peut plus être utilisé avec le service de streaming Spotify.

Les propriétaires de Car Thing qui allument l’appareil voient désormais le message suivant :

Car Thing est abandonné et n’est plus opérationnel.

Merci d’avoir partagé cette aventure avec nous, et bon voyage. Pour plus d’informations, visitez carthing.com. Contactez le service client au plus tard le 14 janvier 2025 pour discuter de vos options de remboursement.

Un succès éphémère

Car Thing a été lancé en avril 2021, devenant le premier produit matériel de Spotify. L’accessoire visait à offrir un accès simple à la musique Spotify en voiture, en particulier dans les véhicules dépourvus de systèmes d’infodivertissement modernes.

Cependant, Spotify a arrêté la production de Car Thing seulement cinq mois après son lancement, en raison d’une demande insuffisante et de problèmes de chaîne d’approvisionnement. Les appareils existants ont continué à fonctionner normalement jusqu’à cette semaine.

Une fin annoncée en mai

En mai dernier, Spotify avait annoncé l’abandon de Car Thing, et au début du mois de décembre, il avait prévenu ses clients que l’appareil cesserait de fonctionner à un moment donné en décembre. Selon Spotify, cette décision s’inscrit dans une démarche de simplification de son catalogue de produits.

Que faire de son Car Thing ?

Lors de son lancement, Car Thing coûtait 90 $. Désormais, les unités existantes sont entièrement inutilisables, Spotify ayant décidé de les rendre inopérantes. La société invite les clients à recycler leurs Car Thing.