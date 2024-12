L’Apple Watch pourrait intégrer un suivi de la tension artérielle en 2025

Apple accélère le développement d’une fonctionnalité de suivi de la tension artérielle pour l’Apple Watch, qui pourrait être prête dès 2025, rapporte Mark Gurman de Bloomberg. Cette innovation en matière de santé est en développement chez Apple depuis plusieurs années, avec une sortie initialement envisagée pour 2024.

La sublime Apple Watch Ultra 2

Fonctionnement prévu de la fonctionnalité

La fonctionnalité ne fournirait pas de mesures précises de la tension systolique et diastolique, mais suivrait plutôt si la tension artérielle d’un utilisateur a tendance à augmenter. En cas de détection d’hypertension, une alerte serait envoyée à l’utilisateur. Celui-ci pourrait alors consulter un professionnel de santé pour des examens complémentaires.

L’hypertension est connue comme un tueur silencieux, car elle peut passer inaperçue et non diagnostiquée, entraînant des dommages cardiaques et des décès. Les symptômes sont souvent absents jusqu’à ce que la maladie soit à un stade avancé. Une détection précoce via l’Apple Watch pourrait sauver des vies.

Antécédents de l’Apple Watch dans la santé

L’Apple Watch dispose déjà de fonctionnalités de santé avancées, notamment :

La détection de la fibrillation auriculaire ou d’un rythme cardiaque irrégulier.

ou d’un rythme cardiaque irrégulier. La possibilité de réaliser des lectures ECG à une dérivation .

. Une fonction de suivi de l’oxygène sanguin, bien que désactivée sur les modèles actuels aux États-Unis en raison de problèmes de brevet.

Lancement prévu avec l’Apple Watch Ultra 3

Selon Gurman, Apple vise à introduire cette fonctionnalité avec l’Apple Watch Ultra 3 en 2025. Elle pourrait également être intégrée aux modèles standard de la même année. Toutefois, il reste incertain qu’Apple parvienne à tenir ce calendrier, étant donné les précédents retards. En 2022, la société rencontrait des problèmes de précision lors des tests, mais ces défis pourraient désormais être résolus.

Autres travaux en cours chez Apple

Apple continue également de travailler sur une méthode non invasive de suivi de la glycémie, mais cette fonctionnalité n’est pas encore prête à être lancée.