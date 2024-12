L’Apple Store arrive en Arabie saoudite, en ligne et en boutique physique

Apple a annoncé hier que son Apple Store en ligne sera lancé en Arabie saoudite à l’été 2025. Ce magasin en ligne permettra aux clients du pays de commander directement l’intégralité des produits Apple pour la première fois.

Apple a également précisé qu’elle prévoit d’ouvrir plusieurs magasins physiques emblématiques en Arabie saoudite à partir de 2026. L’un de ces magasins sera situé à Diriyah, un site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, situé à proximité de Riyad, la capitale.

“Nous sommes ravis de nous développer ici en Arabie saoudite avec le lancement de l’Apple Store en ligne l’année prochaine, et l’ouverture de plusieurs magasins emblématiques à partir de 2026, dont une boutique iconique à venir dans le magnifique site de Diriyah” a déclaré Tim Cook, PDG d’Apple.

L’Arabie saoudite compte déjà des centaines de points de vente Apple Authorized Reseller, mais ces nouveaux magasins représenteront la première présence directe d’Apple dans le pays.

Apple a également annoncé l’ouverture d’un nouveau magasin dans la ville d’Al Ain aux Émirats arabes unis l’année prochaine, élargissant ainsi sa présence dans le pays. Apple y compte déjà quatre magasins physiques, et son Apple Store en ligne y a été lancé dès 2011.

Dans ses communiqués de presse, Apple a souligné ses divers engagements et investissements en cours en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.

Ces derniers jours, Tim Cook s’est rendu aux Émirats arabes unis, selon ses publications sur les réseaux sociaux. Il a rencontré des développeurs d’applications, assisté à une course de Formule 1, et plus encore.