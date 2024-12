Les AirPods Max d’Apple fêtent leurs 4 ans

Les AirPods Max ont été annoncés il y a exactement quatre ans, marquant l’entrée d’Apple sur le marché des casques supra-auriculaires haut de gamme sous sa propre marque.

Une annonce inattendue en 2020

Des rumeurs sur un casque haut de gamme d’Apple, alors supposé s’appeler “AirPods Studio”, circulaient intensément tout au long de 2020. Les AirPods Max ont été annoncés via un communiqué de presse inattendu le 8 décembre 2020, et mis en vente le jour même. Les premières commandes ont été livrées une semaine plus tard, le 15 décembre 2020.

Un design premium avec des fonctionnalités phares

Les AirPods Max ont introduit plusieurs fonctionnalités populaires des AirPods dans un design premium supra-auriculaire pour la première fois, notamment :

Puce H1 pour une connexion facile.

pour une connexion facile. Annulation active du bruit (ANC) et mode Transparence.

et mode Transparence. Audio spatial avec suivi dynamique de la tête.

avec suivi dynamique de la tête. Commutation automatique entre les appareils Apple.

Le casque se distingue également par :

Un arceau en maille flexible pour plus de confort.

pour plus de confort. Des coussinets magnétiques remplaçables .

. Une Digital Crown pour contrôler physiquement le volume.

pour contrôler physiquement le volume. Un bouton pour passer entre ANC et Transparence.

Une Smart Case permettant le rangement et la mise en mode basse consommation.

Une forte demande à son lancement

Dès leur lancement, la demande pour les AirPods Max a été extrêmement forte, avec des estimations de livraison repoussées de plusieurs mois. Les premières critiques étaient favorables, affirmant que le casque était “plus que suffisant pour rivaliser avec d’autres casques haut de gamme”. Bien que le prix de vente recommandé reste à 579 euros, les AirPods Max sont souvent disponibles avec des réductions de plus de 100 euros.

Des critiques persistantes

Depuis leur sortie, les AirPods Max ont également fait l’objet de critiques, notamment :

Leur prix élevé par rapport à d’autres casques haut de gamme.

Le design de la Smart Case, jugé peu pratique.

De la condensation à l’intérieur des coussinets après une utilisation prolongée.

à l’intérieur des coussinets après une utilisation prolongée. Une autonomie décevante (corrigée par une mise à jour logicielle).

Une diminution perçue de l’efficacité de l’ANC au fil du temps.

Une légère mise à jour en 2024

Plus tôt cette année, Apple a renouvelé la gamme de couleurs des AirPods Max et remplacé le port Lightning par un port USB-C, mais aucune autre modification n’a été apportée. Ces changements mineurs ne constituent pas une véritable deuxième génération, et il n’y a actuellement aucune rumeur sur une nouvelle version des AirPods Max. Le modèle actuel devrait donc rester inchangé pendant un certain temps malgré son âge.