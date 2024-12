Le futur Vision Pro d’Apple pourrait être équipé d’un modem 5G

Une future version du casque Apple Vision Pro pourrait être équipée d’une puce modem conçue par Apple, selon Mark Gurman de Bloomberg. Dans un rapport sur les plans d’Apple pour son modem interne, Gurman indique qu’Apple discute de l’ajout d’une connectivité cellulaire aux futurs modèles de Vision Pro.

Une puce modem conçue par Apple devrait être introduite en 2025 dans les modèles iPhone SE, iPad économique, et iPhone 17 “Air”, avant qu’Apple ne perfectionne sa conception et n’étende cette technologie à d’autres appareils.

La première version de la puce modem ne prendra en charge que les connexions 5G sub-6GHz plus lentes, mais une deuxième génération offrira des vitesses 5G mmWave plus rapides, et une troisième génération prévue pour 2027 pourrait égaler ou surpasser la technologie de Qualcomm. La première puce 5G d’Apple ne sera probablement pas utilisée dans un casque Vision Pro, mais les versions de deuxième ou troisième génération pourraient être intégrées au Vision Pro, ainsi qu’aux futurs Macs.

Plus tard, Apple pourrait également inclure sa puce modem personnalisée dans des lunettes de réalité augmentée, bien que ce produit ne soit pas prévu avant plusieurs années.

L’objectif final d’Apple est d’éliminer les puces modem 5G de Qualcomm et de les remplacer par ses propres puces. Comme la connectivité cellulaire est essentielle pour l’iPhone, Apple prévoit de tester sa technologie modem dans des produits à faible volume et coût réduit pour commencer.

La première version de la puce modem sera plus petite et mieux intégrée à d’autres composants conçus par Apple, mais elle ne sera pas aussi avancée que les puces modem 5G de Qualcomm. Les puces modem d’Apple prévues pour 2026 et 2027 seront plus performantes, et à terme, Apple pourrait fusionner ses séries A et M avec ses puces modem personnalisées pour créer un composant unique intégré dans ses produits.

Un casque Vision Pro de deuxième génération pourrait être lancé dès 2025, avec l’ajout d’une puce M5 mais peu de changements de design. Les rumeurs sur l’avenir du Vision Pro restent floues, certaines sources évoquant un Vision Pro 2, tandis que d’autres suggèrent qu’Apple souhaite se concentrer sur un modèle à moindre coût.

Apple travaillerait sur une version moins chère du Vision Pro utilisant des composants plus abordables. Gurman estime qu’elle pourrait être disponible dès 2025, mais l’analyste Ming-Chi Kuo pense qu’un Vision Pro plus économique ne sortirait pas avant 2027. Il n’est pas encore clair à quel moment le Vision Pro pourrait intégrer la technologie 5G.