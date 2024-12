Fraude caritative : des ex-employés d’Apple auraient détourné plus de 150 000 $

Six anciens employés d’Apple ont été inculpés pour avoir utilisé un système frauduleux lié à des dons caritatifs afin de détourner des milliers de dollars à Apple, selon le procureur du comté de Santa Clara.

Un abus du programme de dons d’Apple

Apple dispose d’un programme permettant d’égaler ou de doubler les dons faits par ses employés à des œuvres de charité. Les employés accusés ont mis en place un stratagème visant à effectuer de faux dons et à empocher l’argent versé par Apple.

Le chef de file, Siu Kei Kwan, a impliqué cinq autres employés d’Apple dans ce plan. Ils faisaient des dons à deux organisations, l’American Chinese International Cultural Exchange (ACICE) et Hop4Kids, avec lesquelles Kwan était lié. Après qu’Apple avait égalé les dons, l’argent original était retourné aux employés, tandis que les fonds versés par Apple étaient conservés. De plus, les employés déclaraient ces faux dons caritatifs sur leurs déclarations fiscales, obtenant ainsi des avantages supplémentaires.

Un détournement massif

Entre le 1er juillet 2018 et le 6 avril 2021, les employés ont collecté environ 152 000 $ via le programme de dons d’Apple et ont surévalué plus de 100 000 $ en contributions caritatives comme déductions fiscales. Apple a détecté la fraude et l’a signalée au bureau du procureur. Selon Jeff Rosen, procureur du district de Santa Clara :

“Cette affaire illustre notre engagement sans faille à poursuivre rigoureusement ceux qui abusent de la communauté technologique et détournent des programmes caritatifs essentiels ainsi que les ressources de l’État. Nous félicitons Apple pour avoir signalé ces faits et collaboré activement avec notre bureau pour mettre au jour cette fraude élaborée. Nous encourageons d’autres entreprises technologiques à faire de même. C’est la période des fêtes : donnez légalement pour aider les démunis, pas pour vous enrichir.”

Des accusations graves

Les six anciens employés d’Apple sont accusés de vol qualifié, complot pour commettre un vol qualifié, parjure, et fraude fiscale. En raison de l’importance des montants détournés, ils sont également inculpés sous l’aggravation des crimes financiers en “col blanc” en Californie.

Sanctions potentielles

S’ils sont reconnus coupables, les accusés risquent des peines de prison, des amendes et des frais, y compris des remboursements pour les sommes détournées. Ce cas met en lumière la nécessité pour les entreprises de surveiller de près leurs programmes de dons et d’encourager une utilisation éthique des ressources caritatives.