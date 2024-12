Death Clock : l'app IA qui répond à la question

Quand vais-je mourir ? L’application Death Clock utilise l’intelligence artificielle (IA) pour fournir des estimations personnalisées de l’espérance de vie, basées sur les données de santé et de mode de vie. Elle promet des prédictions plus précises que les méthodes traditionnelles.

Lancée en juillet, Death Clock a déjà enregistré plus de 150 000 téléchargements, selon Sensor Tower. Contrairement à ce que son nom pourrait suggérer, l’application affirme aider ses utilisateurs à comprendre l’impact de leurs habitudes actuelles sur leur espérance de vie, tout en les encourageant à adopter des changements pour vivre le plus longtemps possible.

Une technologie fondée sur des données massives

Death Clock s’appuie sur une technologie IA alimentée par des données provenant de 53 millions de participants, recueillies dans le cadre de 1 200 études sur l’espérance de vie. En analysant des facteurs tels que l’alimentation, l’exercice, le sommeil et le stress, l’application vise à fournir des prédictions plus précises que les méthodes traditionnelles.

Une particularité marquante de l’application est sa présentation visuelle : une “carte du jour de la mort”, illustrée par une image de la Faucheuse et un compte à rebours indiquant le temps estimé restant à vivre.

Death Clock : l’importance des prédictions d’espérance de vie

Les estimations de l’espérance de vie jouent un rôle crucial dans la prise de décisions personnelles et sociétales, notamment en matière de planification financière. Ces prédictions influencent les politiques publiques, les économies pour la retraite, les assurances et les dépenses de santé. Les moyennes standardisées peuvent s’avérer trompeuses, ce qui souligne la nécessité d’alternatives plus précises.

Dans un rapport cité par Bloomberg, le développeur Brent Franson affirme que Death Clock améliore significativement la précision des prédictions, ce qui pourrait influencer les politiques et les comportements. Des recherches montrent que dépasser l’âge chronologique dans les politiques publiques pourrait renforcer les bénéfices sociétaux liés à la longévité croissante.

Une influence sur la planification financière

Les informations fournies par Death Clock pourraient transformer la planification financière. Les utilisateurs, en fonction de leur espérance de vie estimée, pourraient choisir d’épargner davantage ou d’investir dans des options à rendement élevé s’ils s’attendent à vivre plus longtemps. Selon le conseiller financier Ryan Zabrowski, cela pourrait modifier les stratégies de retraite et les tendances d’investissement.

Cependant, les inégalités économiques posent un défi majeur : les individus les plus aisés tendent à avoir une espérance de vie plus longue. Des études révèlent un écart de 15 ans d’espérance de vie à 40 ans entre les hommes les plus riches et les plus pauvres, et un écart de 10 ans chez les femmes.

Une incitation à un mode de vie plus sain grâce à Death Clock

Au-delà de son thème sombre, Death Clock encourage des habitudes de vie plus saines pour prolonger l’espérance de vie. Parmi les facteurs étudiés, l’application met en avant la gratitude, qui est associée à une longévité accrue. Par exemple, une étude de Harvard a démontré que les femmes exprimant de la gratitude avaient moins de risques de mourir dans les trois années suivantes.

Une tendance croissante dans la tech

Death Clock s’inscrit dans une tendance grandissante d’outils technologiques visant à réduire l’incertitude autour de la mortalité personnelle. Ces outils incluent les trackers de fitness et d’autres applications propulsées par l’IA. Par ailleurs, les milliardaires de la tech sont bien connus pour leurs investissements extravagants dans la quête de longévité. Des figures comme Mark Zuckerberg (Meta), Jeff Bezos (Amazon) ou encore Bryan Johnson repoussent les limites dans ce domaine.

L’application Death Clock, bien que basée sur une thématique sombre, offre une perspective innovante et utile pour mieux comprendre les facteurs influençant la durée de vie et encourager des choix de vie plus éclairés.