Coinbase Onramp prend désormais en charge l’achat de cryptomonnaies avec Apple Pay

La plateforme de cryptomonnaies Coinbase a annoncé lundi le lancement d’une nouvelle fonctionnalité permettant d’acheter des cryptos en utilisant Apple Pay.

Apple Pay intégré aux achats fiat-crypto

Apple Pay est désormais disponible pour tous les achats de fiat à crypto (c’est-à-dire les conversions de monnaies fiduciaires comme l’euro) via Coinbase Onramp, un outil que les développeurs et les sites web peuvent utiliser pour accepter les paiements en cryptomonnaies de leurs clients.

Grâce à cette intégration, un client peut utiliser Apple Pay pour acheter un produit ou un service, en payant en dollars qui sont ensuite convertis en cryptomonnaies pour le commerçant. Coinbase promet un processus de vérification simplifié et des options de conversion gratuites pour revenir à la monnaie fiduciaire.

Une expérience utilisateur améliorée

Selon Coinbase, les utilisateurs de Coinbase Onramp peuvent s’attendre à une expérience améliorée, notamment :

Une conversion fiat-crypto rapide, réalisée en quelques secondes.

rapide, réalisée en quelques secondes. Un accès aux méthodes de paiement les plus populaires.

Une facilité accrue pour les clients américains qui utilisent Apple Pay.

Pas de modification nécessaire pour les développeurs

Les développeurs utilisant déjà Coinbase Onramp n’ont aucune modification à apporter à leur intégration existante. Les clients verront automatiquement Apple Pay comme une option de paiement lorsqu’ils effectueront un achat éligible.

Cette initiative simplifie l’accès aux cryptomonnaies et rend les paiements plus fluides pour les utilisateurs et les commerçants, consolidant ainsi la position de Coinbase en tant qu’acteur majeur de l’écosystème crypto.