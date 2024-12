Prince of Persia : The Lost Crown est disponible sur le Mac App Store

Le célèbre jeu d’Ubisoft, Prince of Persia : The Lost Crown, est désormais disponible en téléchargement sur le Mac App Store, offrant ainsi aux utilisateurs de Mac l’opportunité de jouer à ce titre pour la première fois depuis son lancement en janvier 2024.

Prince of Persia : The Lost Crown est un jeu d’action-aventure qui s’inscrit dans la longue série des titres Prince of Persia, inspirés de la mythologie perse. Les joueurs incarnent Sargon, un guerrier en quête de libérer un prince captif sur le Mont Qaf. Le gameplay mêle combats contre des ennemis, résolution d’énigmes, recherche de trésors et accomplissement de quêtes.

Jusqu’à présent, le jeu était disponible sur les plateformes Windows, Nintendo Switch, ainsi que les consoles PlayStation et Xbox, où il a été accueilli par des critiques globalement positives.

La version Mac de Prince of Persia : The Lost Crown utilise la technologie Metal3 pour garantir une expérience de jeu fluide sur les ordinateurs Apple, nécessitant au minimum une puce M1 ou une version ultérieure.

Le jeu Prince of Persia: The Lost Crown peut être téléchargé sur le Mac App Store au prix de 19,99 euros.