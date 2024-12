Onlyfans : le mannequin Sophie Rain a généré 43 millions de dollars cette année

La créatrice de contenu OnlyFans et influenceuse Sophie Rain, âgée de 20 ans, a célébré Thanksgiving en dévoilant les revenus qu’elle a générés au cours de l’année écoulée.

Dans un tweet publié le jeudi 28 novembre, Sophie Rain a partagé une capture d’écran de ses gains sur OnlyFans pour 2024. Celle-ci révèle des revenus bruts de 43 477 695,01 $. « Reconnaissante pour cette première année ici », a-t-elle écrit en légende, accompagnant l’image qui est rapidement devenue virale avec plus de 81 000 likes et plus de 6 000 commentaires.

Sophie Rain gère une page OnlyFans à laquelle les utilisateurs peuvent s’abonner pour 10 $ par mois, mais elle propose actuellement une offre spéciale pour les nouveaux abonnés, leur permettant d’accéder à son contenu pour 5 $. Comme beaucoup d’autres influenceurs, elle génère probablement la majeure partie de ses revenus sur OnlyFans grâce à du contenu premium ou personnalisé vendu à ses abonnés. Le chiffre reste tout de même difficile à croire.

Elle a fait des déclarations similaires lors d’une récente apparition dans un podcast, où elle a montré à un autre créateur de contenus qu’elle pouvait gagner jusqu’à 4 millions de dollars par mois.

Le mois dernier, un autre mannequin OnlyFans, Corinna Kopf, a annoncé qu’elle prendrait sa retraite de la plateforme après avoir prétendument gagné 67 millions de dollars en trois ans. Elle a ensuite précisé qu’elle cherchait à « se détacher progressivement » de la plateforme plutôt que de se retirer totalement. De son côté, Bhad Bhabie affirme avoir généré plus de 71 millions de dollars de revenus bruts en trois ans.

Peu importe que les revenus de Sophie Rain soient authentiques ou qu’ils visent simplement à attirer l’attention, OnlyFans s’est imposée comme une plateforme très lucrative. En septembre, l’entreprise a annoncé que les paiements versés aux créateurs en 2023 avaient atteint 6,63 milliards de dollars. Le nombre de personnes utilisant OnlyFans a également augmenté par rapport à l’année précédente, enregistrant une hausse de 29 % depuis 2022, avec plus de 4,12 millions de créateurs sur la plateforme.