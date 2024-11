iPhone 17 Pro : retour de l’aluminium et un module photo rectangulaire ?

Selon Wayne Ma de The Information, les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max proposeront des changements significatifs de design.

Ces deux modèles d’iPhone 17 seront les premiers smartphones d’Apple à disposer d’un châssis en aluminium depuis que la gamme a été divisée en modèles Pro et non-Pro. Ces dernières années, les modèles d’entrée de gamme comme l’iPhone SE et l’iPhone 16 utilisaient des cadres en aluminium. Jusqu’à l’iPhone 15 Pro, les modèles haut de gamme étaient dotés de cadres en acier inoxydable. Avec l’iPhone 15 Pro, Apple a introduit un châssis en titane, présenté comme une mise à niveau majeure. Cependant, avec l’iPhone 17, Apple prévoit de revenir à l’aluminium pour tous les modèles de la gamme.

L’arrière des iPhone 17 et iPhone 17 Pro Max adoptera un design combinant aluminium et verre. La moitié supérieure sera en aluminium, avec un module photo rectangulaire également en aluminium, remplaçant le verre 3D utilisé jusqu’ici. La moitié inférieure restera en verre pour permettre la recharge sans fil. Apple a introduit un dos en verre avec les iPhone 8 et iPhone X en 2017. Avant cela, tous les iPhone, à l’exception des iPhone 3G, iPhone 3GS et iPhone 5C, avaient un dos en aluminium. Le module photo en aluminium de l’iPhone 17 Pro sera apparemment plus grand que celui des modèles précédents.

Ce nouveau design marquera l’un des changements visuels les plus significatifs pour les modèles haut de gamme d’iPhone ces dernières années. Avec un historique solide sur les rumeurs Apple, The Information offre une forte crédibilité à ces affirmations. Les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max devraient être lancés à l’automne 2025, aux côtés des iPhone 17 et iPhone 17 Air.