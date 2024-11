Samsung travaille sur un rival du Vision Pro d’Apple : sortie prévue pour 2025

Samsung a récemment confirmé qu’il lancera son premier appareil de réalité mixte (XR) en 2025. Lors de la présentation de ses résultats du troisième trimestre, le géant sud-coréen a dévoilé ses projets d’avenir pour ce secteur en pleine évolution.

Bien que la demande pour ce type de produits reste timide, y compris pour le Vision Pro d’Apple, Samsung maintient son objectif de lancer un casque XR. L’analyste Bryan Ma d’IDC a d’ailleurs relevé une mention de ce futur appareil dans la communication aux investisseurs. Il a précisé que Samsung souhaite renforcer « la connectivité entre ses appareils, y compris ceux de réalité mixte, afin d’améliorer l’expérience utilisateur au sein de l’écosystème Galaxy ».

Un partenariat stratégique avec Google et Qualcomm

Le casque XR de Samsung bénéficiera d’une collaboration avec Google et Qualcomm. Il intégrera une version d’Android spécialement adaptée aux appareils XR et sera équipé du dernier processeur Snapdragon XR2+ Gen 2. D’après certaines rumeurs, l’appareil pourrait offrir des fonctionnalités haut de gamme, telles que des écrans Micro OLED avec un taux de rafraîchissement élevé et un système de caméras avancé.

La forme exacte de l’appareil reste un mystère. Selon certaines sources, il pourrait s’agir de lunettes XR plutôt que d’un casque classique, ce qui laisse place à de nombreuses spéculations. Les détails précis devraient être révélés l’année prochaine.

Cette annonce s’inscrit dans un contexte où la réalité augmentée et virtuelle évolue rapidement. Google a récemment ajouté une section dédiée aux casques XR dans le Play Store, signe d’un tournant pour les expériences de réalité étendue.

Un écosystème en pleine expansion

En parallèle de son casque XR, Samsung a aussi confirmé la sortie de la série Galaxy S25 pour la première moitié de 2025. L’entreprise explore également des moyens de rendre ses appareils pliables plus accessibles, avec des modèles potentiellement plus abordables pour toucher un public plus large.

Il faudra attendre encore quelques mois avant d’obtenir plus d’informations sur l’apparence et les caractéristiques précises du premier casque de réalité mixte de Samsung. Ce produit pourrait bien marquer un jalon dans la stratégie de Samsung pour rivaliser avec Apple et d’autres acteurs dans le domaine de la réalité augmentée et virtuelle.