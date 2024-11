Arrow Lake d’Intel : un échec à cause de prix trop élevés ?

Les nouveaux processeurs Arrow Lake d’Intel peinent à convaincre. Entre des performances qui laissent à désirer et des prix jugés excessifs, le géant de Santa Clara semble avoir manqué son pari.

AMD domine le marché

Les chiffres de vente confirment la tendance. Selon les données publiées par Mindfactory, l’un des principaux revendeurs de composants informatiques en Europe, le processeur Core Ultra 9 285K n’a été vendu qu’à une dizaine d’exemplaires. Plus préoccupant encore, le modèle Ultra 5 245K n’a pas enregistré de ventes, et l’Ultra 7 265K a atteint seulement cinq unités vendues. Ces statistiques, partagées par la chaîne YouTube Techepiphany, dressent un portrait alarmant pour Intel.

Sur le segment des processeurs pour PC de bureau, la suprématie d’AMD est indéniable : environ 95 % des processeurs vendus proviennent du concurrent d’Intel. Le Ryzen 7 7800X3D, en particulier, s’impose comme le modèle préféré des joueurs exigeants et vient même d’être actualisé pour rester au sommet des ventes.

Les causes d’un échec prévisible

Plusieurs facteurs expliquent cette réception décevante d’Arrow Lake. Premièrement, les performances du Core Ultra 9 285K ont déçu lors des tests. Bien que des progrès aient été réalisés en termes de consommation énergétique, les gains de performance restent limités et, dans certains jeux, quasiment absents. Ce manque d’avancée est d’autant plus gênant que le prix de vente est fixé à un niveau élevé de 650 euros.

Ce positionnement tarifaire se heurte à la concurrence d’AMD, qui propose des performances comparables, voire supérieures, à un coût bien plus abordable. De plus, adopter Arrow Lake représente un investissement supplémentaire. En effet, les utilisateurs doivent acquérir une nouvelle carte mère et potentiellement de la RAM compatible, ce qui augmente considérablement la facture.

Face à ces inconvénients, le Ryzen 7 7800X3D d’AMD se positionne comme une alternative plus attrayante. Il offre un meilleur équilibre entre performance et prix, surtout pour les passionnés de gaming.