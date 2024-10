HomePod Mini 2 : sortie de la 2e génération de la petite enceinte Apple cette année ?

Apple a sorti le HomePod mini il y a près de quatre ans, et vous vous demandez peut-être quand la petite enceinte de la firme de Cupertino sera enfin mise à jour. Faisons un point sur les rumeurs concernant le futur HomePod mini 2.

Le HomePod Mini bleu

La rumeur la plus répendue provient de l’analyste Apple Ming-Chi Kuo qui, a déclaré en février 2023 que les livraisons de masse d’un HomePod mini 2 commenceraient au second semestre 2024. Cependant, on ne sait pas si cette info est toujours exacte, car il n’y a pas eu d’informations récentes à ce sujet provenant de sources crédibles.

Kuo n’a pas communiqué sur les nouvelles fonctionnalités prévues sur le prochain HomePod mini 2, mais l’on peut s’attendre à une nouvelle puce de série S pour un “Computational Audio” plus avancé, une puce Ultra Wideband (UWB) de deuxième génération pour une expérience Handoff à plus faible latence, et de nouvelles options de couleur. L’actuel HomePod mini est équipé d’une puce S5 et d’une puce U1.

Apple a déjà rafraîchi les coloris du HomePod mini à plusieurs reprises. L’enceinte est sortie en bleu, orange et jaune en novembre 2021, et le gris sidéral a été remplacé par une finition minuit pratiquement identique en juillet. Un modèle blanc est également proposé.

En raison de l’absence de rumeurs récentes, la probabilité qu’un HomePod mini 2 sorte en 2024 semble faible. Toutefois, ce nouveau modèle pourrait être annoncé lors de l’événement d’Apple prévu selon les bruits de couloir en octobre, ou présenté dans un communiqué de presse sur le site d’Apple à n’importe quel moment au cours des prochains mois.