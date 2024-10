Apple : sortie des nouveaux Mac M4 et de l’iPad Mini 7 le 1er novembre ?

D’après Mark Gurman de Bloomberg, Apple annoncera plusieurs nouveaux modèles de Mac M4 à la fin du mois d’octobre, et prévoit de lancer certains d’entre eux dès le vendredi 1er novembre prochain.

Dans sa dernière lettre d’information Power On, Gurman indique qu’Apple lancera une nouvelle version M4 de son MacBook Pro 14 pouces d’entrée de gamme, ainsi que des MacBook Pro 14 et 16 pouces plus haut de gamme équipés de puces M4 Pro et M4 Max.

Les Mac de bureau ne sont pas en reste. Mark Gurman rapporte qu’Apple prévoit de dévoiler un Mac mini redessiné avec des puces M4 et M4 Pro. En outre, l’iMac devrait recevoir une mise à jour, l’ordinateur de bureau tout-en-un d’Apple passant enfin à la puce M4.

Un iPad mini rafraîchi se profilerait également à l’horizon, avec une date de sortie potentielle fixée au début du mois de novembre. Il s’agirait de la première mise à jour de la plus petite tablette d’Apple depuis sa refonte en 2021.

À plus long terme, Gurman a présenté les projets “hardwares” d’Apple pour le premier semestre 2025. La firme de Cupertino devrait présenter des MacBook Air de 13 et 15 pouces alimentés par une puce M4, un nouvel iPhone SE doté d’Apple Intelligence, des iPad Air de 11 et 13 pouces mis à jour avec les nouveaux claviers Magic Keyboards qui les accompagnent, ainsi qu’un nouvel AirTag.

Enfin, les futurs Mac Studio et Mac Pro équipés de puces M4 sont en cours de développement, mais Mark Gurman précise qu’ils ne seront disponibles que plus tard. Le Mac Studio est attendu pour le milieu de l’année 2025, et le Mac Pro suivra vers la fin de l’année prochaine.