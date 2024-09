Google Agenda se refait une beauté avec de nouvelles illustrations automatiques

Google Agenda va bientôt intégrer de nouvelles illustrations qui s’afficheront automatiquement sur vos événements, offrant ainsi un renouveau visuel à l’application sans pour autant modifier son interface. Cette amélioration vise à rendre l’agenda plus attrayant, tout en conservant son usage simple et familier.

Flairs et visuels : Google Agenda prépare une nouvelle touche esthétique

Il faut bien reconnaître que les agendas ne sont généralement pas ce qu’il y a de plus captivant. Ils servent principalement à noter des rendez-vous, parfois peu enthousiasmants, mais indispensables pour ne rien oublier. Depuis quelques années, Google Agenda a commencé à agrémenter ses versions mobiles de petites illustrations. De nouvelles images ont récemment été découvertes, suggérant leur future intégration dans l’application.

Des illustrations détaillées pour Google Agenda

Comme souvent, les experts d’Android Authority ont mis la main sur ces nouveautés en explorant le code source de la version 2024.38.0-677549254-release de Google Agenda. Ils ont découvert des « flairs », des illustrations qui s’ajoutent automatiquement aux événements ou aux mois que vous créez dans l’application.

Par exemple, chaque mois pourrait être illustré par une image en lien avec les fêtes ou la saison en cours. Si vous programmez une sortie au cinéma, une icône de cinéma apparaîtra, et pour un anniversaire, ce sera une image de gâteau avec des bougies. De même, un voyage en bus ou en train sera symbolisé par une petite illustration correspondante. Sur GitHub, un utilisateur du nom de Skaloshad a même dressé une liste des dessins actuels et des mots-clés associés à ces illustrations.

Selon Android Authority, Google envisage d’ajouter bientôt des illustrations plus détaillées, notamment pour des événements liés à la vie quotidienne. En effet, il s’agit principalement d’une mise à jour des illustrations existantes comme celles du train ou de l’anniversaire, qui seront remplacées par des versions plus modernes. Ces modifications devraient être déployées dans les semaines à venir sur les versions iOS et Android de Google Agenda.