Expansion mondiale à portée de main : YouTube introduit le doublage IA pour les créateurs

YouTube introduit une nouvelle fonctionnalité de doublage alimentée par l’intelligence artificielle. Offrant la possibilité de traduire des vidéos dans plusieurs langues, et ainsi d’étendre leur accessibilité à un public plus large.

Lors de l’événement Made on YouTube, la plateforme a dévoilé cet outil innovant destiné aux créateurs de contenu. Grâce à cette technologie de doublage par IA, les vidéos peuvent désormais être rendues disponibles dans différentes langues, augmentant considérablement leur portée internationale.

Nouveautés YouTube : doublage IA en plusieurs langues et options de personnalisation du ton

Depuis près d’un an, YouTube teste diverses options pour rendre les vidéos plus accessibles à l’aide de doublages automatiques. Ces essais ont prouvé leur efficacité pour des langues comme l’anglais, l’espagnol et le portugais, et YouTube se prépare à étendre ce service à d’autres langues prochainement.

Des centaines de milliers de créateurs recevront prochainement une notification les informant de la disponibilité de cette fonctionnalité. Dans les mois à venir, les vidéos en anglais pourront ainsi être doublées en espagnol, portugais, français et italien. Par ailleurs, les vidéos dans ces langues pourront être doublées en anglais. Cependant, YouTube précise que cette option reste facultative et peut être désactivée lors de la mise en ligne des vidéos.

Par ailleurs, une autre fonctionnalité est en phase de test auprès d’un petit groupe de créateurs. Il s’agit d’un doublage capable d’imiter le ton et l’intonation du vidéaste, pour produire une version plus naturelle et authentique du contenu.

L’IA de YouTube face à l’éthique

Si cette innovation peut représenter un atout majeur pour de nombreux créateurs, elle suscite également des préoccupations éthiques. Début septembre, YouTube a reconnu les défis liés à l’utilisation de l’IA et a réaffirmé son engagement à en faire un usage responsable pour ses créateurs.

Cependant, des critiques émergent aux États-Unis et en France, dénonçant l’impact de l’intelligence artificielle sur certaines professions. L’IA est souvent accusée de remplacer des emplois humains qui sont difficiles à automatiser. Si tous les créateurs n’ont pas les ressources nécessaires pour réaliser des doublages professionnels, une question se pose. Celle de savoir si une « voix réaliste » reproduisant fidèlement celle du vidéaste ne pourrait pas poser des problèmes éthiques.

Pour l’instant, YouTube n’a pas encore précisé comment son IA s’entraîne, ni quels usages pourraient être faits de la voix des créateurs présents sur la plateforme. Ces zones d’ombre alimentent les débats sur l’impact de l’IA dans la création de contenu.