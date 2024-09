Samsung Galaxy Ring : deux nouvelles tailles à venir ?

D’après des informations partagées par le leaker Max Jambor, Samsung serait en train de développer deux nouvelles tailles pour sa Galaxy Ring.

De Oura à Samsung : l’évolution des tailles dans le monde des bagues connectées

Disponible depuis le 24 juillet en France, la Galaxy Ring représente la première incursion de Samsung dans le domaine des bagues connectées. Contrairement aux montres connectées, où le bracelet peut être ajusté facilement, les bagues connectées posent un problème de taille. En effet, elles sont proposées dans des formats fixes, rendant l’ajustement plus compliqué. Par conséquent, pour convenir à un large éventail d’utilisateurs, les fabricants n’ont d’autre choix que de décliner leurs bagues en plusieurs tailles.

C’est le cas du pionnier du marché, Oura, ainsi que d’autres marques comme Ultrahuman, Amazfit et maintenant Samsung avec sa Galaxy Ring. Lors de son lancement en juillet, Samsung avait proposé la bague en neuf tailles différentes, allant de la taille US 5 à US 13. Pour faciliter le choix, un baguier contenant des modèles factices est également disponible, permettant aux utilisateurs de tester et de déterminer la taille idéale.

Samsung envisage d’élargir les tailles de la Galaxy Ring pour plus de confort

Cependant, la taille maximale US 13, avec une circonférence de 70 mm et un diamètre de 22,3 mm, pourrait ne pas suffire pour certains utilisateurs. C’est dans cette optique que Samsung envisagerait d’élargir son offre avec deux nouvelles tailles. Max Jambor a révélé sur le réseau social X (anciennement Twitter) que Samsung travaillerait à introduire les tailles US 14 et US 15 dans les semaines à venir. Ces nouvelles dimensions correspondraient respectivement à une taille française de 72 mm et 75 mm.

Bien que ces informations proviennent de sources fiables, Samsung n’a pour l’instant pas confirmé ces nouveaux formats. Il convient donc de rester prudent en attendant une communication officielle de la marque.

Ces nouvelles tailles pourraient ainsi permettre à Samsung de répondre à un public plus large, et d’assurer un confort optimal pour tous les utilisateurs de la Galaxy Ring.