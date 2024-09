Xiaomi Smart Door Lock M30 : une innovation biométrique née de la tragédie de Fukushima

La technologie a parfois des racines inattendues. Qui aurait pu imaginer qu’une catastrophe comme celle de Fukushima conduirait au développement d’une serrure capable de scanner les veines de votre main ? C’est pourtant le cas avec la Xiaomi Smart Door Lock M30.

En 2011, le Japon a subi l’une des pires tragédies de son histoire : un tsunami suivi de l’accident nucléaire de Fukushima. Dans le chaos qui a suivi, de nombreux citoyens ont perdu leurs papiers d’identité, compliquant la tâche des autorités. Ce défi a stimulé une vague d’innovations dans l’authentification biométrique, notamment la reconnaissance veineuse. Aujourd’hui, cette technologie, née d’une tragédie, s’invite dans nos foyers via la nouvelle serrure intelligente de Xiaomi, la M30.

Serrure intelligente M30 de Xiaomi

La M30 ne se contente pas d’être une simple serrure connectée. Xiaomi a misé sur un éventail de fonctionnalités impressionnantes, dont la reconnaissance des veines de la main comme technologie phare. Plus besoin de clé ni de code, il suffit d’approcher la main pour que la porte s’ouvre automatiquement.

Mais les innovations ne s’arrêtent pas là. La serrure est équipée d’une caméra grand angle capable de reconnaître votre visage à distance. Elle se distingue également par l’absence de poignée, intégrant un mécanisme automatique qui ouvre physiquement la porte pour vous.

En plus de la reconnaissance veineuse et faciale, la M30 propose un lecteur d’empreintes digitales, un pavé tactile pour entrer un code PIN, et un lecteur NFC. Elle peut même détecter la présence de livreurs et vous notifier à distance pour ouvrir temporairement la porte et permettre de laisser un colis.

Une technologie avancée à un prix conséquent

Le prix de cette serrure ultra-innovante est fixé à environ 370 euros en Chine. Si elle arrive un jour sur le marché européen, il est probable que le coût soit encore plus élevé. Cela peut sembler cher pour une serrure, même si elle regorge de fonctionnalités intelligentes.

En fin de compte, la Xiaomi Smart Door Lock M30 illustre bien comment une technologie née d’une catastrophe peut se retrouver à façonner nos quotidiens.