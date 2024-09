Notre top des meilleures cartes graphiques par gamme de prix

Si vous comptez jouer avec votre ordinateur ou bien utiliser des logiciels de graphisme, vous n’aurez pas d’autre choix que d’acquérir une bonne carte graphique. Avec un budget illimité, il suffit de se tourner vers le meilleur modèle sorti sur le marché. Toutefois, comme nous avons souvent des finances limitées, il faut forcément prendre en compte le coût de la carte. On a ainsi décidé de vous présenter ce qui se fait de mieux par gamme de prix.

Entrée de gamme (moins de 250 euros) : la Radeon RX 6600

On débute donc par l’entrée de gamme avec les cartes à moins de 250 euros. En neuf, le choix est assez limité : GeForce GTX 1650, GeForce RTX 3050 et la Radeon RX 6600. Vendue entre 200 et 250 euros, c’est cette dernière qui vaut le plus le coup selon nous.

En effet, 15% plus rapide en moyenne que la RTX 3050, elle est capable de faire tourner certains jeux vidéo récents en 1080p. Si vous pouvez aller jusqu’à 300 euros, la RTX 4060 constitue également un bon choix. Vous retrouverez toutes ces cartes graphiques sur la boutique Grosbill qui fait des promotions régulières.

Milieu de gamme (entre 250 euros et 700 euros) : la GeForce RTX 4070

Pour ce qui est du milieu de gamme, la variété de modèles de cartes graphiques disponibles est déjà bien plus conséquente. Il faut alors se tourner vers le meilleur rapport performance/prix et à ce petit jeu là, c’est la GeForce RTX 4070 qui s’en sort le mieux. Cela s’explique notamment par le fait qu’un modèle plus récent (RTX 4070 Super) vient de sortir, d’où la baisse de prix récente.

Vous pourrez ainsi l’acquérir pour moins de 580 euros, sachant qu’elle est 31% plus rapide en moyenne sous Windows 10 que la RTX 4060-Ti vendue 100 euros de moins. Autrement, la Radeon RX 7800-XT s’en tire plutôt bien, même si sa gestion du ray tracing laisse à désirer.

Haut de gamme (plus de 700 euros) : la GeForce RTX 4080 Super

Avec son prix avoisinant les 1 100 euros, la GeForce RTX 4080 Super s’adresse aux joueurs et aux professionnels les plus exigeants. Commercialisée à partir de janvier 2024, elle remplace la RTX 4080 avec une puissance légèrement supérieure (4% en moyenne). Inutile de préciser qu’elle fait tourner tous les jeux puisque même Avatar Frontiers of Pandora ne lui fait pas peur en 1440p (plus de 94 FPS en moyenne). Seule la RTX 4090 fait mieux, mais son prix de 1 900 euros laisse tout de même songeur.