PS5 Pro : une qualité d’image améliorée sur les jeux avec le PSSR

Sony a récemment dévoilé le PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), une technologie d’upscaling destinée à améliorer la qualité visuelle et les performances des jeux sur la PS5 Pro. Voici un aperçu de son fonctionnement et de ce qu’elle promet.

Avec la sortie de la PS5 Pro prévue pour le 7 novembre, au prix de 799 euros, Sony a renforcé ses spécifications techniques, notamment sur le plan graphique. Mais la véritable innovation réside dans l’introduction du PSSR. Il s’agit d’un algorithme de mise à l’échelle assisté par l’intelligence artificielle, conçu pour offrir à la fois une meilleure qualité d’image et des performances optimisées dans les jeux vidéo.

Optimisation visuelle avec le PSSR : Sony élève le niveau des jeux sur PS5 Pro

Lors de la présentation de la PS5 Pro, Mark Cerny, architecte principal de la console, a rapidement décrit les capacités du PSSR. Inspirée des technologies concurrentes comme le DLSS de Nvidia et le XeSS d’Intel, cette technologie utilise du matériel spécifique intégré à la console pour améliorer l’image native des jeux.

Le PSSR est capable d’augmenter la résolution des jeux tout en maintenant un niveau de performance élevé, même sur des écrans 4K. À l’instar du DLAA de Nvidia, il utilise l’intelligence artificielle pour offrir un anti-aliasing amélioré, ce qui se traduit par une image plus nette et plus détaillée.

En termes de performances, le PSSR permettra à la PS5 Pro de rendre les graphismes à une résolution plus basse. Il permettra aussi de reconstruire l’image en haute définition sur les jeux compatibles, offrant ainsi un compromis idéal entre qualité d’image et fluidité.

Adieu FSR et checkboard rendering

Le PSSR devrait remplacer des solutions déjà utilisées par Sony, comme le FSR d’AMD ou le checkboard rendering introduit sur la PS4 Pro. La comparaison entre ces technologies, notamment en termes de qualité d’image et de performances, sera un point d’intérêt pour les utilisateurs de la PS5 Pro.

Plus d’informations sur la technologie PSSR seront disponibles dans les semaines à venir, alors que la sortie de la PS5 Pro approche.