Wi-Fi 7 : tous les nouveaux iPhone 16 seront compatibles

L’iPhone 16, l’iPhone 16 Plus, l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max prennent en charge la dernière norme Wi-Fi 7, selon leurs caractéristiques techniques disponibles depuis la fin de la keynote sur le site officiel d’Apple.

Le Wi-Fi 7 était une fonctionnalité annoncée, mais les rumeurs de dernière minutes laissaient entendre que la nouvelle norme serait limitée aux modèles Pro. Ce n’est finalement pas le cas, puisque les quatre futurs iPhone 16 prendront en charge la norme 802.11be Wi-Fi 7 avec 2×2 MIMO.

Avec le Wi-Fi 7, les nouveaux iPhone pourront envoyer et recevoir des données simultanément sur les bandes 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz pour des vitesses Wi-Fi plus rapides, une latence plus faible et une connectivité plus fiable. Le Wi-Fi 7 offre des vitesses de téléchargement théoriques maximales de plus de 40 Gb/s, soit quatre fois plus que la norme Wi-Fi 6E précédente.

Les utilisateurs de l’iPhone 16 devraient constater une amélioration de la latence et des performances dans les environnements denses grâce à la norme Wi-Fi 7. Les nouveaux modèles d’iPhone 16 seront disponibles en précommande dès ce vendredi 13 septembre et leur sortie est prévue pour le 20 septembre.