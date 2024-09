Samsung dévoile son Galaxy Book 5 Pro 360 : le futur de l’IA pour les ordinateurs portables

Samsung a récemment présenté son Galaxy Book 5 Pro 360, un nouvel ordinateur portable sous Windows 11, intégrant Copilot+, l’outil d’intelligence artificielle développé par Microsoft.

Le PC a été révélé lors de l’IFA à Berlin, coïncidant avec la présentation des futurs processeurs Core Ultra de deuxième génération d’Intel, sous le nom de code Lunar Lake. Le Pro 360 sera notamment équipé d’un processeur Intel Core Ultra 5 226V.

Galaxy Book 5 : un pont entre PC et smartphone grâce à l’IA

« La nouvelle puce d’Intel sera le moteur de croissance des ordinateurs portables de Samsung », a affirmé Lee Min-cheol, directeur de la division Mobile Experience (MX) chez Samsung. Il a ajouté que cette collaboration leur a permis de créer « le PC IA le plus puissant jamais conçu », selon l’agence Yonhap.

Samsung mise fortement sur l’intelligence artificielle avec ce Galaxy Book. En plus de Copilot+, déjà présent sur plusieurs appareils, l’entreprise intègre diverses fonctionnalités IA via Microsoft Phone Link, qui connecte l’ordinateur à un smartphone. Ceci, pour en exploiter les capacités sur un écran plus large.

Parmi ces outils, on retrouve Circle to Search de Google, Chat Assist (pour répondre aux conversations), Live Translate (traduction en temps réel), ou encore Transcript Assist (transcription audio en texte).

Bien que Samsung ne précise pas les modèles de smartphones compatibles, il est probable que les Galaxy S23 et S24 ainsi que les récents Google Pixel soient pris en charge.

Samsung révolutionne les 2-en-1 avec le Galaxy Book 5 Pro 360

Le Galaxy Book 5 Pro 360 est un appareil 2-en-1 grâce à sa charnière pivotante à 360°, reprenant le design de son prédécesseur, le Galaxy Book 4 Pro 360. Il est doté d’un écran de 16 pouces, le modèle le plus haut de gamme de la série, d’après Samsung.

Cet écran utilise la technologie Dynamic Amoled 2X, qui améliore la visibilité en extérieur, avec une résolution 3K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Côté autonomie, le Galaxy Book 5 Pro 360 promet jusqu’à 25 heures de lecture vidéo et bénéficie d’une charge rapide qui permet de récupérer 35 % de batterie en seulement 30 minutes.

La sortie du Galaxy Book 5 Pro 360 en France est prévue pour septembre, à un prix encore non communiqué.