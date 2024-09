Pas d’écran OLED sur les MacBook Pro 2025 de 14 et 16 pouces ?

Alors que la rumeur veut que les futurs MacBook Pro de 2025 soient équipés d’un écran OLED, deux analystes estiment que ce changement n’arrivera finalement pas l’année prochaine.

Ming-Chi Kuo, analyste de la chaîne d’approvisionnement d’Apple, et Ross Young, analyste dans l’industrie des écrans, ont tous deux prédit mardi que les prochains MacBook Pro de 14 et 16 pouces continueront d’utiliser des écrans mini-LED en 2025. Cela va dans le sens des rumeurs précédentes qui affirmaient que le MacBook Pro passerait à la technologie d’affichage OLED à partir de 2026.

Par rapport aux modèles MacBook Pro actuels équipés d’écrans LCD, les avantages de la technologie OLED seraient notamment une luminosité accrue, un taux de contraste plus élevé avec des noirs plus profonds, ou encore une meilleure efficacité énergétique permettant une plus longue durée de vie de la batterie. Le passage aux écrans OLED pourrait également contribuer à rendre encore plus fins les futurs MacBook Pro.

Les prochains MacBook Pro de 14 et 16 pouces équipés des puces M4, M4 Pro et M4 Max devraient être annoncés en octobre de cette année, sans qu’aucun changement de design ne soit prévu. La dernière refonte des MacBook Pro 14 et 16 pouces par Apple remonte à 2021, et les derniers modèles équipés des puces M3, M3 Pro et M3 Max sont sortis en octobre 2023.