Les Powerbeats Pro 2 d’Apple mesureront la fréquence cardiaque depuis les oreilles

Apple a annoncé au début du mois ses Powerbeats Pro 2 qui devraient sortir l’année prochaine, et MacRumors a trouvé des informations intéressantes sur les futurs écouteurs dans les dernières mises à jour logicielles de la marque à la pomme.

Les Powerbeats Pro 2 pourront mesurer la fréquence cardiaque à partir des oreilles et envoyer les informations à l’application Santé de l’iPhone. Il faudra toutefois porter les deux écouteurs pendant une séance d’entraînement pour bénéficier de cette fonctionnalité. Il sera également possible de connecter les écouteurs à un équipement de sport pour mesurer sa fréquence cardiaque lors de l’utilisation d’un appareil tel qu’un tapis de course.

Il semblerait que la fréquence cardiaque ne soit mesurée que lorsqu’une séance d’entraînement est lancée dans une application de fitness compatible, mais cette fonctionnalité n’est proposée par aucun autre accessoire audio fabriqué par Apple ou Beats. Les Powerbeats Pro 2 sont également conçus pour prendre en charge la réduction active du bruit, l’audio spatial et l’audio adaptatif.

D’après les images trouvées dans le logiciel, les Powerbeats Pro 2 seront disponibles en orange, violet, noir et beige, et seront dotés d’étuis de charge de couleur assortie. La marque Beats d’Apple n’a pas encore fourni de date de sortie précise pour les nouveaux écouteurs sans fil, mais leur lancement est prévu pour 2025.