Les iPhone 16 Pro & Pro Max légèrement plus lourds que les iPhone 15 Pro/Pro Max

Les nouveaux iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max sont légèrement plus lourds que les iPhone 15 Pro/Pro Max, selon les caractéristiques techniques affichées sur le site Internet d’Apple.

Voici les poids indiqués pour ces 4 nouveaux smartphones :

iPhone 15 Pro :187 grammes

iPhone 15 Pro Max : 221 grammes

iPhone 16 Pro : 199 grammes

iPhone 16 Pro Max : 227 grammes

Pour les matheux qui nous lisent, l’iPhone 16 Pro est donc 6% plus lourd que l’iPhone 15 Pro, tandis que l’iPhone 16 Pro Max est 2,5% plus lourd que l’iPhone 15 Pro Max.

Ces augmentations signifient que les iPhone 16 Pro sont désormais presque aussi lourds que les iPhone 14 Pro, mais le cadre en titane des iPhone 16 Pro devrait toutefois donner l’impression aux utilisateurs que les appareils sont plus légers lorsqu’ils passent d’un iPhone 14 Pro à un modèle plus récent. Si vous possédez un iPhone 15 Pro et que vous achetez l’iPhone 16 Pro, attendez-vous dans ce cas à un appareil un peu plus lourd.

L’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max sont respectivement équipés d’écrans de 6,3 et 6,9 pouces plus grands que les dalles de 6,1 et 6,7 pouces de l’iPhone 15 Pro et de l’iPhone 15 Pro Max. Pour rappel, les précommandes ouvrent ce vendredi.