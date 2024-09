Les iPhone 16 pourront être rechargés jusqu’à 25W avec MagSafe

Les iPhone 16 présentés en début de semaine par Apple prennent en charge la recharge MagSafe améliorée. Avec un chargeur de 30W, les nouveaux smartphones de la marque pourront se recharger à une puissance maximale de 25W, ce qui représente une nette amélioration par rapport à la limite précédente de 15W.

Pour la première fois, les iPhone 16 vont être compatibles avec la recharge rapide via MagSafe. Les utilisateurs pourront espérer une charge de 50% en 30 minutes lorsqu’ils utilisent un adaptateur de 30W ou plus associé à l’un des nouveaux chargeurs MagSafe. La charge rapide est également disponible avec un adaptateur de 20W ou plus associé à un câble USB-C standard.

La recharge sans fil Qi2 est également prise en charge, mais elle est limitée à 15W. Les utilisateurs de l’iPhone 16 bénéficieront donc de vitesses de recharge plus rapides avec les chargeurs MagSafe officiels.

Un adaptateur d’alimentation de 30W devra être acheté séparément, car Apple n’en fournit malheureusement plus avec l’achat d’un iPhone. La firme de Cupertino inclut toutefois un câble USB-C.

Les nouveaux iPhone 16 seront disponibles en précommande à partir de ce vendredi 13 septembre, et le lancement suivra le vendredi 20 septembre. Il existe deux nouveaux chargeurs MagSafe de 1 mètre et 2 mètres.