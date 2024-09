iPhone 16 Pro & iPhone 16 Pro Max : prix, caractéristiques et date de sortie

Apple a dévoilé lundi soir l‘iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max, ses derniers smartphones phares, dotés d’écrans plus grands, d’un tout nouveau bouton de contrôle de l’appareil photo et de la puce A18 Pro.

L’iPhone 16 Pro est doté d’un écran de 6,3 pouces et l’iPhone 16 Pro Max d’un écran de 6,9 pouces. Il s’agit du plus grand écran d’iPhone jamais conçu. Les bords sont également les plus fins de tous les appareils Apple. Le cadre en titane présente désormais une nouvelle finition Sable et se décline dans une nouvelle sélection de couleurs : Titane noir, Titane blanc, Titane naturel en plus du Titane Sable.

Les appareils sont équipés de la nouvelle puce A18 Pro, fabriquée à l’aide de la technologie de gravure en 3nm de deuxième génération. Elle offre un moteur neuronal à 16 cœurs avec une bande passante mémoire augmentée de 17%, ce qui accélère les tâches d’Apple Intelligence de 15% par rapport à la génération précédente.

Le processeur à 6 cœurs comprend 2 cœurs de performance et 4 cœurs d’efficacité, ce qui permet d’accélérer les performances de 15% et d’améliorer l’efficacité de 20%. En outre, le GPU à 6 cœurs est jusqu’à 20% plus rapide que l’A17 Pro, avec un ray tracing accéléré au niveau matériel pour un éclairage plus réaliste dans les jeux. Des vitesses en USB-C plus rapides et un traitement des données deux fois plus important pour l’encodage vidéo sont également pris en charge.

L’iPhone 16 Pro est équipé d’un nouvel appareil photo « Fusion » de 48 mégapixels doté d’un capteur quadri-pixel de deuxième génération, qui permet d’obtenir des photos ProRAW et HEIF de 48 mégapixels sans délai d’obturation. L’appareil photo ultra-large est doté pour la première fois d’un capteur quadri-pixel de 48 mégapixels avec autofocus, et le téléobjectif à tétraprisme x5 est désormais disponible sur l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max.

Apple a revu les Styles photographiques pour permettre des ajustements en temps réel des couleurs et des ombres, en adaptant des tons spécifiques dans l’image. Les styles peuvent être personnalisés plus en profondeur, avec de nouvelles options noir et blanc et naturel, et peuvent être appliqués pendant les prévisualisations en direct ou après la capture de la photo.

L’appareil photo Fusion de 48 mégapixels de l’iPhone 16 Pro prend également en charge la capture vidéo 4K 120IPS en HDR intégral, qui peut être utilisée en mode slo-mo ou en mode vidéo normal. Les options de lecture sont au nombre de quatre (120, 60, 30 ou 24 FPS), avec un traitement audio intelligent pour la réduction du bruit du vent. La possibilité de capturer l’audio spatial permet des enregistrements plus immersifs, en particulier lorsqu’il est associé aux AirPods ou à l’Apple Vision Pro.

La commande de l’appareil photo est un bouton affleurant en cristal de saphir avec retour haptique dédié aux fonctions de l’application Appareil photo. Un clic sur la commande de l’appareil photo lance l’application de l’appareil photo. Un nouveau clic permet de prendre une photo, tandis qu’un clic prolongé permet d’enregistrer une vidéo.

La commande de l’appareil photo offre également des gestes tactiles qui lui permettent de faire la distinction entre un clic et une pression plus légère. Une pression légère révèle une nouvelle prévisualisation nette pour aider les utilisateurs à se concentrer sur le cadrage de la prise de vue, tandis qu’une nouvelle superposition permet un accès rapide aux fonctions de l’appareil photo telles que le zoom et le passage d’un objectif à l’autre. Les utilisateurs peuvent appuyer légèrement deux fois pour voir d’autres commandes et glisser vers celle qu’ils préfèrent. Le contrôle de l’appareil photo sera mis à jour plus tard dans l’année pour verrouiller la mise au point et l’exposition d’une demi-pression.

Le contrôle de l’appareil photo bénéficie également de Visual Intelligence, une nouvelle fonctionnalité d’Apple Intelligence exclusive à la gamme iPhone 16. Visual Intelligence est appelée par le bouton Camera Control, ce qui permet aux utilisateurs de pointer l’appareil photo de leur iPhone vers quelque chose et d’obtenir des détails contextuels tels que des informations sur un restaurant, ainsi que d’effectuer des actions telles que remplir un événement du calendrier.

Grâce à des microphones améliorés, l’iPhone 16 Pro prend en charge la capture Spatial Audio pendant l’enregistrement vidéo, pour une expérience plus immersive lors de l’utilisation des AirPods ou de l’Apple Vision Pro. Une nouvelle fonctionnalité « Audio Mix » utilise l’apprentissage automatique pour identifier et séparer le son d’arrière-plan et la parole. Par exemple, la fonction « In-Frame Mix » isole la voix de la personne filmée. La fonction « Cinematic Mix » traite l’audio comme dans un film, avec le son à l’écran au premier plan et les bruits ambiants dans l’environnement. Des mises à jour sont également prévues pour les mémos vocaux, qui permettent de superposer une piste à des enregistrements existants.

L’autonomie de la batterie est améliorée et peut atteindre 33 heures sur l’iPhone 16 Pro Max, grâce à une nouvelle architecture mécanique et à une gestion avancée de l’alimentation, avec des performances soutenues améliorées de 20% grâce à une meilleure dissipation de la chaleur.

L’iPhone 16 Pro est proposé à partir de 1226 euros pour 128 Go de mémoire et il faut compter 1479 euros pour l’iPhone 16 Pro Max 256 Go. Ils seront disponibles en précommande dès ce vendredi à 14 heures et leur date de sortie est prévue pour le 20 septembre.