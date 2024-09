Titan Army P2510H : un écran 24,5 pouces FHD 240Hz pour PC de gamer à moins de 150€ !

Découvrez le Titan Army P2510H, un écran gaming plat de 24,5 pouces conçu pour les amateurs de jeux vidéo exigeants, actuellement en vente flash à 149,99 euros seulement sur Geekbuying. Grâce à sa résolution Full HD et son taux de rafraîchissement ultra-rapide de 240 Hz, cet écran pour PC de gamer vous offre une expérience fluide et immersive. Equipé d’une dalle HVA, il assure des couleurs riches et des angles de vision optimisés pour toutes vos sessions de jeu.

Un design élégant pour les LANs et un écran Crystal-Clear

L’écran d’ordinateur Titan Army P2510H de 24,5 pouces avec ses bords extrêmement fins sur trois côtés vous plonge dans une résolution de 1920×1080, évitant les images floues et l’aliasing. Cela permet aux joueurs d’avoir de bonnes performances dans les tournois d’eSports. Le taux de rafraîchissement élevé de 240 Hz et le temps de réponse GtG de 1 ms offrent un gameplay plus fluide et éliminent le tearing et le stuttering, ce qui rend le moniteur de jeu P2510H de Titan Army parfait pour les jeux d’action.

Des couleurs éclatantes et une dalle LCD HVA rapide

Avec une gamme de couleurs sRGB de 99% et un rapport de contraste de 3 000:1, le moniteur de jeu Titan Army P2510H affiche des couleurs plus claires, plus naturelles et plus vives dans une gamme de couleurs étendue. Vous pouvez voir des transitions de couleurs détaillées et transparentes dans chaque image. L’écran LCD HVA rapide améliore le temps de réponse et affiche des noirs profonds et des blancs plus lumineux que l’écran VA traditionnel, ce qui offre une expérience visuelle supérieure aux joueurs et aux créateurs.

Un affichage confortable et sain

Le moniteur de jeu Titan Army P2510H utilise des LED à faible lumière bleue pour le rétroéclairage et la lumière bleue logicielle pour filtrer le contenu nocif de la lumière bleue. La technologie de gradation DC permet non seulement de réduire la fatigue oculaire, mais aussi de bénéficier d’un affichage confortable et sain. Vous pouvez également activer le mode de vision nocturne pour détecter la luminosité de l’écran de jeu en temps réel et éviter la surexposition.

Prise en charge du HDR10 et amélioration de l’image

La prise en charge du HDR10 permet d’obtenir une luminosité plus élevée et d’améliorer le contraste entre la lumière et l’obscurité pour des images plus réalistes. En préréglant les modes HDR Auto, HDR Gaming et HDR Landscape, les utilisateurs du P2510H de Titan Army peuvent apprécier les films ou jouer de manière plus réaliste et immersive. Jusqu’à 10 niveaux d’amélioration des couleurs et 5 niveaux d’amélioration du contraste permettent d’obtenir des couleurs plus vives et plus saturées, ainsi que des performances de couleurs accrues.

Mode jeu ultra-rapide et Game Dark Boost

Grâce à la technologie de synchronisation adaptative, le taux de rafraîchissement du Titan Army P2510H se synchronise avec la fréquence d’images de la carte graphique, ce qui permet d’afficher l’écran dans un état de faible latence et de réduire le retard du signal à quelques millisecondes, pour augmenter votre nombre de victoires en jeu. L’augmentation ou la diminution globale de 0 à 100 de la valeur de luminosité du champ d’obscurité du moniteur améliore les détails dans les jeux à thème sombre.

Scénarios inclus et double source vidéo

10 modes de scénario prédéfinis ont été préparés pour permettre aux utilisateurs d’ajuster les paramètres de sauvegarde de manière flexible. Vous pouvez les adapter à l’utilisation quotidienne et aux jeux. Le moniteur de jeu Titan Army P2510H prend en charge les modes d’écran partagé PIP et PBP, ce qui vous permet d’effectuer plusieurs tâches à la fois.

Socle “humanisé”

Le support réglable du P2510H de Titan Army offre un angle d’inclinaison de -5° à 20°, ce qui vous permet de trouver l’angle parfait. La compatibilité VESA 100×100 mm vous permet de monter votre écran sur un mur ou un bras de moniteur, offrant un confort optimal quelle que soit votre posture.

En conclusion, le Titan Army P2510H est un moniteur de gaming conçu pour offrir une expérience de jeu immersive et performante grâce à ses fonctionnalités avancées. Avec son taux de rafraîchissement de 240 Hz, son temps de réponse ultra-rapide, et ses technologies telles que l’HDR10 et la synchronisation adaptative, il convient aussi bien aux joueurs passionnés qu’aux créateurs de contenus. Son design ergonomique et ses options de confort visuel en font un choix idéal pour de longues sessions, garantissant performance et bien-être visuel à un prix attractif de 149,99 € pendant une durée limitée sur Geekbuying.com. Foncez !