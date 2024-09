Apple Watch Series 10 : prix, caractéristiques, date de sortie

Lors de sa keynote de lundi, Apple a annoncé l’Apple Watch Series 10, dotée d’un écran OLED plus grand que celui de l’Apple Watch Ultra. Il est décrit par la marque à la pomme comme étant « le plus grand écran avec le design le plus fin jamais conçu ».

L’Apple Watch Series 10 mesure 9,7 mm d’épaisseur, soit près de 10% de moins que la Series 9, et pèse 20% de moins que la Series 9 en acier inoxydable. Les boîtiers en aluminium pèsent également jusqu’à 10% de moins, tandis que la Series 10 est également disponible en titane Grade 5, qui remplace l’acier inoxydable.

Apple affirme qu’il s’agit de l’Apple Watch qui se recharge le plus rapidement à ce jour, atteignant une charge de 80% en 30 minutes. Elle utilise un nouveau réseau “Neural” pour réduire les bruits de fond lors des appels téléphoniques.

La firme de Cupertino indique que l’Apple Watch Series 10 peut, pour la première fois, lire de la musique et des podcasts directement via le haut-parleur. Elle comprend également un nouveau profondimètre pouvant calculer une profondeur allant jusqu’à 6 mètres sous la surface ainsi que la température de l’eau pour les baignades en piscine ou en eau libre, et un nouveau dos en métal intègrant l’antenne dans le boîtier.

L’Apple Watch Series 10 peut également vous alerter en cas d’apnée du sommeil, c’est-à-dire lorsque la respiration s’arrête de façon répétée pendant la nuit. Apple précise que l’algorithme a été développé à l’aide de l’apprentissage automatique et de données cliniques, puis validé dans le cadre d’un vaste essai clinique.

La nouvelle Apple Watch Series 10 est disponible en noir de jais et en or rose, et vient s’ajouter à la couleur aluminium argentée existante. Le prix de l’Apple Watch Series 10 débutera à 449€ pour la version standard et 569€ pour les modèles cellulaires, et sa date de sortie est prévue le vendredi 20 septembre prochain.