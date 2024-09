Inflation chez Sony : après la PlayStation 5, la manette DualSense de la PS5 devient plus chère

Sony poursuit sa stratégie d’augmentation des tarifs sur ses produits PlayStation 5, et cette tendance ne semble pas faiblir. Alors que les joueurs attendent impatiemment la sortie de la PS5 Pro, le fabricant a discrètement relevé le prix de sa manette DualSense, ajoutant 5 euros supplémentaires au tarif initial.

Montée des prix de la PS5, puis de la DualSense

Depuis le lancement de la PS5 en 2020, le coût de la console n’a cessé de grimper. À son lancement, la version avec lecteur de disque était proposée à 499 euros. Aujourd’hui, elle est affichée à 549 euros, soit une augmentation de 50 euros en trois ans. Habituellement, les générations précédentes de PlayStation voyaient leurs prix baisser au fil du temps pour attirer de nouveaux joueurs et élargir le marché. Cependant, cette stratégie semble avoir changé avec la PS5, marquée par une série d’augmentations qui reflètent une tendance inverse.

La manette DualSense n’échappe pas non plus à cette inflation. Initialement lancée à 70 euros, elle est désormais vendue à 75 euros, comme le souligne Numerama. Cette hausse concerne les modèles standards noir et blanc. Ils rejoignent ainsi les coloris spéciaux (Cosmic Red, Nova Pink, Starlight Blue, Galactic Purple, et Grey Camouflage), déjà proposés à ce prix. En outre, les éditions encore plus exclusives, comme les modèles Volcanic Red, Sterling Silver et Cobalt Blue, affichent un prix de 79,99 euros, contre 74,99 euros auparavant.

Une hausse avant l’arrivée de la PS5 Pro

Cette augmentation de prix arrive alors que Sony se prépare à une rentrée particulièrement intense. L’annonce officielle de la PS5 Pro, une version améliorée de la console actuelle, est attendue dans les prochaines semaines. La sortie du jeu Astro Bot le 6 septembre pourrait d’ailleurs être l’occasion pour Sony de dévoiler quelques détails sur cette nouvelle console. Cependant, tous les jeux ne bénéficieront pas de cette version améliorée. Le jeu multijoueur Concord, par exemple, qui vient d’être retiré du marché peu de temps après son lancement, ne sera pas disponible sur la PS5 Pro.

Avec ces augmentations successives, Sony semble capitaliser sur la popularité continue de la PlayStation 5, malgré un contexte où de nombreux joueurs espéraient des réductions plus que des hausses.