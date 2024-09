Un nouvel outil pour transférer ses playlists Apple Music vers YouTube Music

Les transferts de données entre les écosystèmes Apple et Android ont toujours été un casse-tête. Cependant, cette situation tend à s’améliorer avec l’apparition d’un nouvel outil facilitant le transfert de playlists entre Apple Music et YouTube Music.

Un nouvel outil pour simplifier les transferts

Après avoir déjà rendu plus simples les transferts de données entre iCloud et Google Drive, ainsi qu’entre Photos iCloud et Google Photos, un nouvel outil est désormais disponible. Il permet de faciliter le transfert de playlists entre Apple Music et YouTube Music. Cette initiative fait partie d’un effort plus large pour garantir la portabilité des données des utilisateurs, soutenu par le Digital Markets Act.

La Data Transfer Initiative (DTI) a récemment annoncé sur son site le lancement de cet outil, fruit d’un partenariat entre Apple et Google. Pour utiliser cet outil, vous devez avoir des comptes actifs sur Apple Music (ou iTunes Match) et YouTube Music.

Transférer des playlists entre Apple Music et YouTube Music

Le processus de transfert est conçu pour être simple et rapide, bien que la durée puisse varier en fonction de la quantité de données à transférer. Pour initier le transfert, il suffit de se rendre sur la page “Données et confidentialité” de votre compte Apple et de sélectionner l’option “Transfert d’une copie de vos données“. Il ne reste ensuite qu’à suivre les instructions à l’écran.

Cependant, certaines limitations existent. Par exemple, une musique présente dans une playlist sur Apple Music ne sera transférée que si elle est également disponible sur YouTube Music. Seules les playlists de l’utilisateur peuvent être transférées, qu’elles soient collaboratives ou non. En revanche, les playlists partagées, les podcasts, les livres audio et autres fichiers audio ne sont pas pris en charge.

Un point positif : le transfert ne supprime pas les playlists de la plateforme d’origine. Elles resteront accessibles sur les deux services.

Nouvelles frontières dans le streaming

Bien que cet outil soit spécifiquement conçu pour faciliter le transfert de playlists d’Apple Music à YouTube Music, l’inverse est également possible. Il est donc envisageable de transférer vos titres favoris de YouTube Music vers Apple Music.

Pour l’instant, seules ces deux plateformes offrent cet outil de transfert. Cependant, on peut espérer que d’autres services de streaming comme Spotify, Deezer ou Amazon Music rejoignent cette initiative à l’avenir. Cela pourrait encourager Apple à rendre son écosystème encore plus ouvert. Cette évolution ne pourrait être que bénéfique pour les utilisateurs.