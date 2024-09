Cette maquette révèle la future couleur titane or de l’iPhone 16 Pro

Quelques semaines avant qu’Apple ne dévoile ses nouveaux iPhone 16 au grand public, nous voilà déjà avec un potentiel aperçu d’une nouvelle option de couleur pour les modèles Pro.

9to5Mac a partagé il y a quelques jours une maquette de la finition dorée de l’iPhone 16 Pro et de l’iPhone 16 Pro Max, basée sur des informations fournies par une source jugée fiable dans le passé. La publication stipule que cette image est « probablement » exacte.

Pour rappel, les modèles iPhone 15 Pro sont les premiers iPhone haut de gamme à ne pas être disponibles en or depuis l’iPhone X. Les appareils sont proposés en quatre finitions, à savoir Titane naturel, Titane bleu, Titane blanc et Titane noir. L’ajout d’une option de couleur or pour les modèles iPhone 16 Pro marquerait donc un retour à précédente la norme.

De nombreuses rumeurs ont circulé sur le fait que les modèles iPhone 16 Pro seraient proposés dans une option or ou bronze, qui devrait remplacer Titane bleu. L’événement Apple du lundi 9 septembre prochain approchant à grands pas, nous en aurons donc bientôt le cœur net.

Et vous, quel est le produit que vous attendez le plus lors de la keynote Apple de la semaine prochaine intitulée “It’s Glowtime” ?