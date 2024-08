Redmi Buds 6 Active : Xiaomi repense le design de ses écouteurs sans fil pas chers

Déjà incontournable sur le marché des écouteurs sans fil abordables, Xiaomi continue de renforcer sa position. Ceci, avec le lancement mondial des Redmi Buds 6 Active, qui s’imposent une fois de plus comme une référence.

Un design familier mais marquant

La première chose qui surprend avec les Redmi Buds 6 Active, c’est leur design. Xiaomi a choisi un look transparent qui n’est pas sans rappeler celui des produits de la marque Nothing, fondée par Carl Pei et Akis Evangelidis. Le boîtier de charge se distingue par un couvercle translucide qui permet d’apercevoir les écouteurs à l’intérieur. Cette transparence se retrouve également sur les écouteurs eux-mêmes, avec une bande dévoilant certains composants internes.

Ce choix de design tranche nettement avec la sobriété habituelle des produits d’entrée de gamme. Disponibles en quatre coloris (rose, bleu, blanc et noir), les Redmi Buds 6 Active misent clairement sur la personnalisation. Xiaomi mérite des éloges pour avoir introduit un style visuel unique dans cette gamme de prix.

Des performances au-delà des attentes

Sur le plan technique, les Redmi Buds 6 Active ont de quoi impressionner. Xiaomi annonce une autonomie totale de 30 heures avec le boîtier de charge, ce qui est exceptionnel pour des écouteurs de cette catégorie.

Pour ce qui est de la qualité sonore, chaque écouteur est équipé d’un haut-parleur de 14,2 mm, une taille remarquable pour des écouteurs à ce prix. La marque promet une distorsion sonore minimale, même à volume élevé, un aspect souvent problématique pour les écouteurs bon marché.

De plus, chaque écouteur est doté de deux microphones pour la réduction de bruit lors des appels, une fonctionnalité inattendue pour des écouteurs à moins de 30 euros. Cela montre que Xiaomi a pris soin de doter ses écouteurs de fonctionnalités généralement réservées à des modèles plus onéreux.

Quelques points de prudence

Malgré ces caractéristiques séduisantes, il est important de garder une certaine prudence. Xiaomi a opté pour un design de type AirPods, sans embouts en silicone. Si ce choix peut convenir à certains, d’autres pourraient regretter l’absence d’isolation passive et le manque d’adaptabilité au niveau du confort.

De plus, même si les spécifications techniques sont prometteuses, il faudra attendre des tests concrets pour évaluer la qualité réelle du son et l’efficacité de la réduction de bruit. Les produits à bas prix, en particulier, peuvent parfois sacrifier la qualité des composants ou des finitions pour atteindre un prix compétitif.

Le prix de lancement est de seulement 27 euros sur Amazon (et même 17 euros sur AliExpress pour ceux qui sont prêts à attendre). Les Redmi Buds 6 Active se présentent comme une option extrêmement attrayante sur le marché des écouteurs sans fil. À la rédaction, il ne fait aucun doute que nous allons en commander pour les tester.