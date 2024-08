Age of Empires Mobile : sa date de sortie est connue !

Très attendu par les fans, Age of Empires Mobile débarquera sur iOS et Android en octobre prochain. Les joueurs peuvent déjà se pré-inscrire pour accéder au jeu dès sa sortie.

Après la sortie sur PC d’Age of Empires IV en 2021 et l’arrivée imminente d’Age of Mythology : Retold, c’est au tour des joueurs sur mobile. Ces derniers pourront profiter de la célèbre franchise de stratégie en temps réel (STR) de Microsoft.

Développé par le studio chinois TiMi Studio Group, propriété de Tencent, et l’américain World’s Edge, détenu par Microsoft, Age of Empires Mobile sera disponible sur les appareils iOS et Android. Ceci, dès le 17 octobre prochain, comme l’ont annoncé ses créateurs sur la plateforme X.

Age of Empires Mobile : récompenses spéciales pour les joueurs pré-inscrits

Les joueurs peuvent d’ores et déjà se pré-inscrire pour le jeu (via un lien fourni par les développeurs). Cela leur permettra de plonger dans l’univers du jeu dès les premières heures après son lancement. De plus, des bonus spéciaux seront offerts en fonction du nombre total de joueurs inscrits à l’échelle mondiale.

Age of Empires revisité pour le mobile

Age of Empires Mobile s’annonce comme une adaptation soignée des meilleurs éléments de gameplay de la franchise, qui fêtera ses 30 ans en 2027. Le jeu promet de conserver l’essence de la série tout en l’adaptant aux particularités du format smartphone et tablette.

Le titre proposera plusieurs modes de jeu solo, permettant aux joueurs de bâtir un empire en partant d’un simple poste avancé, conformément à la tradition de la série. L’objectif restera de conquérir ses adversaires au cours de batailles que TiMi Studio Group promet épiques. Ceci, même sur mobile, en tirant parti d’alliances stratégiques avec d’autres factions en cours de partie.

Parmi les fonctionnalités phares d’Age of Empires Mobile, les joueurs pourront choisir des personnages historiques majeurs, tels que Darius ou Jeanne d’Arc, pour diriger leurs armées. Chacun de ces héros disposera de capacités uniques, permettant de renverser le cours des batailles.

Avec cette nouvelle itération mobile, la célèbre franchise de Microsoft s’apprête à conquérir un tout nouveau public, tout en ravissant les fans de longue date.