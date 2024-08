Moniteur PC : quel type de dalle choisir en 2024 ?

De nos jours, tous les écrans PC vendus dans le commerce ont une définition égale ou supérieure à 1080p, c’est-à-dire 1920 x 1080 pixels. Ce qui est normalement suffisant pour la plupart des usages, sauf peut-être ceux professionnels. D’autre part, leur temps de réponse est aussi très bas (moins de 5 ms) et il n’est pas rare non plus que leur fréquence soit supérieure à 100 Hz. On peut alors légitimement se demander quel critère retenir en priorité lors du choix. Pour cet article, nous allons nous concentrer sur le type de dalle qui a clairement son importance en 2024.

Les dalles LED IPS

On commence par un type de dalle qui est encore largement représenté dans les moniteurs pour ordinateurs. Vous trouverez par exemple plusieurs centaines d’écrans avec une dalle LED IPS sur un site spécialisé comme Cybertek.fr qui en propose pour toutes les bourses (de 89€ à plus de 1 700€). Le principal avantage de la technologie IPS est qu’elle offre des angles de vision très larges. C’est pourquoi même si vous regardez votre écran d’ordinateur en biais, vous ne devriez ressentir aucune gêne.

De plus, les professionnels louent la fidélité des couleurs des dalles LED IPS avec une homogénéité à toute épreuve. Par contre, leur contraste laisse souvent à désirer, ce qui peut être embêtant lorsqu’on aime visionner des films sur son PC.

Les dalles LED VA

Les écrans VA ont petit à petit remplacé les écrans TN pour une raison simple : leurs angles de vision sont bien plus larges au point de concurrencer les dalles IPS. D’autre part, elles corrigent le principal point faible de ces dernières en proposant un contraste digne de ce nom. Certes, on n’atteint pas le niveau des dalles OLED, mais les noirs sont néanmoins très profonds. En outre, la fidélité des couleurs est relativement bonne avec la technologie VA, même si les professionnels de la photographie lui préfèrent l’IPS en général.

Nous recommandons ce type de dalle pour les films, la bureautique ou encore le jeu vidéo si le temps de réponse suit.

Les dalles OLED

On finit avec les dalles OLED qui sont celles qui sont les plus prestigieuses à l’heure actuelle : contraste infini, temps de réponse inférieur à 0,5 ms, excellente fidélité des couleurs, angles de vision extra larges… Il est très difficile en réalité de les prendre à défaut et si elles ne dominent pas outrageusement le marché, c’est uniquement dû à leur prix. Il faut compter en effet 700 euros au minimum, soit le triple d’un écran IPS ou VA de milieu de gamme. Si vous voyez une promo passer, vous savez ce qu’il vous reste à faire !