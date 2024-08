Avant Neuralink, Synchron est parvenue à contrôler l’Apple Vision Pro par la pensée

Synchron, une entreprise spécialisée dans les interfaces cerveau-ordinateur (BCI), a réalisé une avancée significative en parvenant à contrôler l’Apple Vision Pro par la pensée. Ce succès positionne Synchron en avant-garde dans un domaine également exploré par des entreprises comme Neuralink, fondée par Elon Musk.

Une percée technologique

Le 30 juillet, Synchron a annoncé avoir réussi à utiliser le casque de réalité mixte d’Apple par la pensée, une avancée qui pourrait transformer l’accessibilité pour les personnes handicapées physiques. L’Apple Vision Pro, qui peut déjà être contrôlé par le suivi oculaire et des gestes manuels, a été intégré avec la technologie BCI de Synchron. Permettant ainsi un contrôle par la pensée.

Synchron développe des BCI permettant à des patients de manipuler des appareils électroniques avec leur pensée, une technologie similaire à celle de Neuralink. Toutefois, Synchron prend actuellement une longueur d’avance en devenant la première entreprise à réussir cette intégration avec l’Apple Vision Pro.

Thomas Oxley, PDG de Synchron, a expliqué à CNBC que le choix de l’Apple Vision Pro s’expliquait par l’accessibilité de la plateforme Apple. Bien que l’entreprise prévoie d’étendre ses recherches à d’autres casques à l’avenir, ses efforts actuels sont concentrés sur l’intégration avec les dispositifs d’Apple. Oxley a souligné que les BCI pourraient ajouter une grande valeur en tant qu’intégration synergique dans l’écosystème Apple.

Une procédure peu invasive

Une des prouesses de Synchron réside dans la simplicité de la procédure d’implantation de son BCI. Plutôt que de nécessiter une chirurgie cérébrale invasive, le dispositif est inséré via la jugulaire et atteint le cortex moteur du cerveau à travers le système circulatoire. Une antenne, placée sous la peau au niveau de la poitrine, collecte les données brutes du cerveau et les transmet aux appareils connectés.

À ce jour, Synchron a implanté son dispositif chez six patients aux États-Unis et quatre en Australie. L’entreprise attend encore l’approbation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour avancer vers une commercialisation plus large. Cette étape cruciale marquera une nouvelle ère dans le domaine des interfaces cerveau-ordinateur, avec des implications potentielles considérables pour l’avenir de l’accessibilité technologique.