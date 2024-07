Les potentiels changements dans Google Chrome grâce à l’IA

L’intelligence artificielle prend une place de plus en plus prépondérante dans les divers services de Google. Aujourd’hui, il semble que Google Chrome pourrait également en bénéficier, notamment pour optimiser la recherche de produits.

L’intelligence artificielle occupe désormais une place centrale dans la nouvelle stratégie de Google. On apprend aujourd’hui qu’elle pourrait être intégrée directement dans Google Chrome.

Faciliter la recherche de produits

Naviguer sur divers sites, lire plusieurs avis ou comparatifs pour dénicher le meilleur smartphone peut s’avérer fastidieux. Ajoutez à cela les fluctuations des prix en fonction des promotions, et le temps de recherche peut rapidement s’allonger. Google semble vouloir simplifier ce processus en intégrant l’intelligence artificielle dans Google Chrome. L’utilisateur @Leopeva64 sur X (anciennement Twitter) a repéré que la firme de Mountain View travaille sur une fonctionnalité baptisée Product Specs.

Cette fonctionnalité d’intelligence artificielle permettra d’extraire les spécifications des différents produits que vous recherchez. Il suffira de cliquer sur l’onglet dédié dans le navigateur et de sélectionner « Afficher les spécifications » dans le menu déroulant. Un nouvel onglet appelé « Spécifications du produit » apparaîtra alors. Vous pourrez conserver ces onglets comparatifs tels quels ou les réorganiser grâce à une autre fonctionnalité basée sur l’intelligence artificielle.

La démonstration de Leopeva sur Twitter se limite aux produits, mais il est envisageable que cette fonctionnalité s’étende à d’autres domaines de recherche comme les voyages. Google Chrome pourrait ainsi devenir votre meilleur comparateur de billets d’avion ou de réservations d’hôtel.

Google propulsé par l’IA

Avec cette nouvelle intégration dans Google Chrome, un autre service de la firme de Mountain View s’ouvre à l’intelligence artificielle. Google, avec son IA Google Gemini, continue d’améliorer ses services d’assistant d’écriture sur Google Docs ou Gmail, et devient désormais un conseiller d’achat via Google Chrome. Google suit ainsi la tendance actuelle de l’industrie, offrant à ses utilisateurs des outils permettant de gagner du temps tout en obtenant des résultats de plus en plus précis.