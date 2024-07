Test : chaise ergonomique avec repose-pieds NEWTRAL MagicH-BPro

Pour celles et ceux qui travaillent à domicile et passent beaucoup de temps devant l’ordinateur, il est très important de disposer d’un poste de travail pratique et confortable. Aujourd’hui, nous allons tester la chaise de bureau ergonomique NEWTRAL MagicH-BPro disponible sur GeekBuying au prix de 279,99 euros pendant une durée limitée.

Déballage de la NEWTRAL MagicH-BPro

La livraison de la chaise NEWTRAL MagicH-BPro depuis l’entrepôt européen de Geekbuying jusqu’en France a pris moins d’une semaine. L’envoi n’a pas été endommagé pendant le transport : tout est bien positionné et compact dans une boîte de taille moyenne qui pèse tout de même plus de 30 kg.

Dans le carton lui-même, nous avons trouvé : la partie chaise emballée séparément, des instructions de montage avec des gants blancs, des vis et les outils nécessaires pour assembler la chaise ergonomique MagicH-BPro. Le montage a pris environ 15 minutes.

NEWTRAL MagicH-BPro : le point sur son ergonomie

La chaise NEWTRAL MagicH-BPro dispose d’un certain nombre de zones qui peuvent être réglées et adaptées à vos besoins. Les genoux sont pliés à environ 90° degrés et le siège repose confortablement sur la base souple. La chaise convient à des personnes mesurant jusqu’à 192 cm d’après la fiche du fabricant.

Le siège lui-même est doux, le tissu est agréable et de haute qualité. Les accoudoirs de la MagicH-BPro ont 4 positions de hauteur différentes où ils se bloquent et se déplacent également vers l’avant et sur les côtés.

Le support dorsal est solide, la maille est résistante et offre en même temps une bonne perméabilité à l’air. Les modèles de la série MagicH utilisent la technologie des ressorts pour le soutien du bas du dos. Vous pouvez choisir une position statique, dans laquelle le ressort se bloque et ne bouge pas, ou vous pouvez régler le support pour qu’il s’ajuste automatiquement à la taille.

Vous pouvez ensuite régler le niveau de résistance en tournant la molette orange installée à l’arrière d’un côté ou de l’autre. Bien entendu, comme sur les autres chaises ergonomiques, vous pouvez choisir l’angle d’inclinaison du dossier. Il y a 4 positions de verrouillage au total.

Si vous décidez de faire une pause sur la chaise, vous pouvez incliner la NEWTRAL MagicH-BPro complètement jusqu’à un angle de 136°, sortir le repose-pieds et vous allonger ou même faire une sieste.

Le support de tête possède la même maille en tissu que le support de dos, sauf qu’elle est un peu moins serrée. La hauteur, la profondeur et l’angle d’inclinaison sont réglables, de sorte que vous trouverez certainement le point le plus pratique et le plus confortable pour vous.

La partie inférieure de la NEWTRAL MagicH-BPro (les pieds) est solide, le métal est recouvert d’une peinture brillante argentée, les roues sont en aluminium avec un revêtement en plastique plus souple. Elle se déplace, roule facilement dans toutes les directions. La chaise elle-même tourne sans problème autour de son axe, tout est en ordre avec le système hydraulique de montée/descente.

Les points forts de la NEWTRAL MagicH-BPro

La chaise NEWTRAL MagicH-BPro peut véritablement être qualifiée de chaise ergonomique. Il est pratique de pouvoir tout régler confortablement en fonction de ses besoins : hauteur, dossier, accoudoirs, appui-tête.

Le siège est doux, on ne se sent pas fatigué même après une longue période. Nous avons apprécié le fait que le support dorsal soit respirant, ce qui fait qu’il ne provoque pas d’inconfort dû à la transpiration.

Test de la NEWTRAL MagicH-BPro : conclusion

Si le télé-travail occupe une grande part de votre vie professionnelle ou que vous passez de longues heures à jouer à l’ordinateur et que vous n’avez pas encore de chaise ergonomique digne de ce nom, la NEWTRAL MagicH-BPro a à notre avis un excellent rapport qualité-prix. Elle est actuellement en vente flash au tarif de 279,99 euros sur GeekBuying.