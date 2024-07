Meta prévoirait la sortie du Meta Quest 4 pas avant 2026

Si vous attendiez un nouveau casque VR pour sauter le pas, vous devriez peut-être vous tourner vers les modèles déjà existants. D’après le site anglophone toujours bien informé The Information, la maison-mère de Facebook, Meta, réduirait la voilure concernant la réalité virtuelle. En cause, des ventes pas si florissantes et un intérêt de moins en moins prononcé pour cette technologie, pourtant longtemps vendue comme une révolution. Il faut dire que les casques VR sont toujours volumineux, encombrants sur le crâne, et fatigants pour les yeux.

Un Quest 3S dans l’année

D’après nos confrères, Meta sortirait le Meta Quest 4 en 2026 en deux variantes, un modèle standard (Pismo Low) et un modèle premium (Pismo High). Un an plus tard, en 2027, Meta envisagerait de lancer un casque Quest haut de gamme, nommé en interne La Jolla, qui serait le Meta Quest Pro 2. Ces informations concordent avec de précédentes fuites.

Pour l’heure, aucune spécification technique n’a été dévoilée. Mais un document interne de Meta divulgué par The Verge indique que le Quest Pro 2 affichera une résolution plus élevée et disposera d’avatars « Codec » tout en conservant la batterie arrière du Quest Pro. Les avatars Codec de Meta sont en développement depuis 2019, et des références récentes dans le firmware du Meta Quest indiquent que ces derniers devraient bientôt être intégrés dans des produits commerciaux.

A court terme, Meta pourrait toutefois sortir dans l’année le Quest 3S, une version plus abordable du Quest 3, avec des spécifications technique plus pauvre. Mais d’ici deux ans, rien de phénoménal de prévu, donc.