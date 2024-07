L’iPhone SE 4 doté du même châssis arrière que l’iPhone 16 ?

Selon une nouvelle rumeur en provenance de Chine, Apple adoptera pour l’iPhone SE 4 le même processus de fabrication du châssis arrière que pour le prochain iPhone 16 standard.

L’iPhone SE 3 d’Apple

Selon le leaker Fixed Focus Digital sur Weibo, le processus de fabrication de la dalle arrière de l’iPhone SE 4 est « exactement le même » que celui du modèle standard de la prochaine gamme iPhone 16 d’Apple, dont la sortie est prévue en septembre. L’iPhone SE 4, quant à lui, devrait arriver au printemps.

Cette dernière affirmation jette le doute sur une précédente rumeur suggérant qu’Apple utiliserait un châssis d’iPhone 14 modifié comme base pour un iPhone SE de quatrième génération. En novembre 2023, MacRumors rapportait que les dimensions de l’iPhone SE 4 « correspondaient parfaitement » à celles du modèle de base iPhone 14 dans sa phase actuelle.

Bien que les raisons de ce changement ne soient pas encore claires, il est possible qu’Apple ait choisi d’adopter son nouveau processus de châssis arrière pour le modèle SE, plus abordable, afin de réaliser des économies d’échelle au niveau de la production.

Toutefois, cela pourrait également indiquer une modification du système d’appareil photo de l’iPhone SE de quatrième génération. Contrairement à l’iPhone 14, l’iPhone SE 4 devait, selon les rumeurs, inclure un seul appareil photo arrière de 48 mégapixels et une dalle arrière personnalisée pour tenir compte du changement de design.

En revanche, pour les modèles iPhone 16, Apple prévoit une nouvelle disposition verticale de l’objectif de l’appareil photo, qui s’éloigne de la disposition diagonale de l’objectif que l’on trouve sur les modèles iPhone 15. Cette nouvelle orientation devrait permettre aux modèles iPhone 16 standard de capturer des vidéos spatiales pour le casque Vision Pro. L’adoption de la même dalle arrière pour l’iPhone SE 4 semble suggérer qu’il sera doté de la même configuration à double caméra, bien que nous n’ayons entendu aucune rumeur affirmant spécifiquement que cela fait partie des plans d’Apple.

Apple viserait un prix de départ inférieur à 500 $ pour son modèle iPhone SE de quatrième génération. Le Touch ID et le bouton Home seront remplacés par le Face ID et une encoche, tandis que la taille de l’écran passera de 4,7 à 6,1 pouces. Parmi les autres caractéristiques attendues pour le prochain iPhone SE figurent un port USB-C et un bouton “Action”.