Crowdstrike : la panne informatique mondiale a touché 8,5 millions de PC

C’était une panne qui pourrait rappeler aux plus vieux la fameuse crainte du bug de l’an 2000. Vendredi dernier, une importante panne informatique a touché le monde entier, et notamment des infrastructures critiques, telles que des aéroports, des gares, des ministères, des banques, des hôtels, des hôpitaux… provoquant des retards de vols et des bugs en tout genre. Les PC affectés ont ainsi affiché le fameux “écran bleu de la mort”, faisant craindre le pire. Aujourd’hui, Microsoft, qui n’est pas à l’origine de la panne mais qui a travaillé avec Crowdstrike, le sous-traitant responsable du déploiement de la mise à jour qui a tout fait vriller, annonce que pas moins de 8,5 millions de PC ont été touchés par la panne.

Collaboration avec Amazon et Google

“Depuis le début de cet événement, nous avons maintenu une communication continue avec nos clients, CrowdStrike et les développeurs externes afin de collecter des informations et d’accélérer les solutions“, explique également Microsoft. “Nous sommes conscients des perturbations entraînées par ce problème pour les entreprises et dans la vie quotidienne de nombreuses personnes. Notre objectif est de fournir à nos clients des conseils techniques et une assistance pour rétablir en toute sécurité les systèmes perturbés“, poursuit le groupe. Microsoft a d’ailleurs déployé des centaines d’ingénieurs et d’experts pour travailler directement avec les clients afin de rétablir les services, qui sont toujours défectueux chez beaucoup d’opérateurs. Microsoft dit avoir collaboré avec Amazon et Google, ses concurrents du cloud, pour partager des informations sur l’impact du problème pour leur industrie.

“Si les mises à jour de logiciels peuvent occasionnellement provoquer des perturbations, les incidents importants comme celui de CrowdStrike sont peu fréquents. Nous estimons actuellement que la mise à jour de CrowdStrike a affecté 8,5 millions d’appareils Windows, soit moins de 1% de toutes les machines Windows. Bien que le pourcentage soit faible, les impacts économiques et sociétaux importants reflètent l’utilisation de CrowdStrike par des entreprises qui gèrent de nombreux services critiques“, ajoute Microsoft. Et de conclure : “Cet incident démontre la nature interconnectée de notre vaste écosystème — fournisseurs mondiaux de cloud, logiciels, entreprises de cybersécurité et autres fournisseurs de logiciels, et clients“.