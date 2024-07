Pixel 9 Pro Fold : le futur smartphone pliable de Google prévu pour août ?

La sortie imminente d’un nouveau smartphone pliable de Google, longtemps incertaine, est maintenant presque confirmée grâce à une fuite d’un informateur réputé fiable. On attend donc l’arrivée du Pixel 9 Pro Fold ou du Pixel Fold 2 sur le marché français.

Google dévoile son nouveau smartphone pliable en France

Le marché des smartphones pliables de type livre, jusqu’ici dominé par le Galaxy Z Fold 6, le Honor Magic V2, et le OnePlus Open, verra bientôt un nouveau concurrent. Un an après le lancement du Pixel Fold, qui a reçu des avis mitigés, Google semble prêt à réessayer. Des informations cruciales, y compris le prix de ce modèle haut de gamme, sont déjà disponibles.

Concernant le nom, le premier modèle pliable de Google était nommé Pixel Fold. Logiquement, le prochain pourrait s’appeler Pixel Fold 2. Cependant, selon Android Authority, Google souhaite intégrer ce modèle dans sa gamme existante de smartphones, d’où le nom possible de Pixel 9 Pro Fold. Ce changement permettrait de mieux intégrer le pliable dans la gamme de produits et de le rendre plus accessible.

Le Pixel 9 Pro Fold devrait être équipé de la nouvelle puce Tensor G4 de Google, succédant à la Tensor G3 présente dans les Pixel 8. Les rumeurs suggèrent également que ce nouveau smartphone pliable aura des écrans plus grands avec des bordures plus fines par rapport au modèle précédent.

En termes de design, Google semble vouloir aligner ce modèle avec les Pixel 9, Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL. Les rendus 3D des leakers montrent que le bloc photo serait en forme de pilule, ne prenant pas toute la largeur du téléphone, contrairement aux blocs photo des Pixel 8.

Lancement prévu en France pour le Pixel 9 Pro Fold

Le leaker Billbil-kun, bien connu pour ses informations fiables, a révélé sur Dealabs que le Pixel 9 Pro Fold sera commercialisé en France. Il sera disponible en deux versions aux prix suivants :

256 Go : 1899 euros ;

512 Go : 2029 euros.

Ce smartphone sera proposé en deux couleurs : Obsidian (Noir Volcanique) et Porcelain (Porcelaine, une sorte de beige). Son prix le place légèrement au-dessus du OnePlus Open (1849 euros à son lancement), mais il reste plus abordable que le Galaxy Z Fold 6 et le Magic V2. De plus, un autre concurrent, le Xiaomi Mix Fold 4, pourrait également être lancé en France.