OnePlus Watch 2R : la successeure prometteuse de la Watch 2 se dévoile

Le 16 juillet prochain, OnePlus dévoilera la OnePlus Watch 2R, une montre connectée qui promet de maintenir un bon rapport qualité/prix en s’appuyant sur les atouts de la Watch 2. Une fuite récente a révélé de nombreux détails techniques sur ce modèle très attendu.

OnePlus prépare un été chargé

Cet été ne sera pas seulement marqué par les lancements de montres connectées de Samsung, avec les Galaxy Watch 7 et Galaxy Watch Ultra. OnePlus a également prévu de grandes annonces. Le 16 juillet, la marque présentera le OnePlus Nord 4, la tablette OnePlus Pad 2, les écouteurs OnePlus Nord Buds 3 Pro, et bien sûr, la OnePlus Watch 2R.

OnePlus Watch 2R : découvrez les détails prometteurs de la nouvelle montre connectée

Le leaker Ishan Agarwal a révélé sur X quelques spécifications de la OnePlus Watch 2R, successeure de la OnePlus Watch 2. Elle serait dotée de la puce Snapdragon Wear W5, accompagnée d’une puce basse consommation BES2700. Cette combinaison alimenterait un écran tactile AMOLED de 1,43 pouce, avec une luminosité maximale de 1000 cd/m². Sans surprise, la montre tournerait sous Wear OS.

Côté autonomie, OnePlus annonce une capacité maximale de 100 heures. La Watch 2R bénéficierait d’une recharge rapide grâce à la technologie propriétaire VOOC. Pour les amateurs de sport, la montre offrirait un GPS à double fréquence et plus de 100 modes de sport. Certifiée IP68, elle pourrait donc résister à l’eau jusqu’à 2,5 mètres de profondeur.

Pour rappel, la OnePlus Watch 2 permettait de plonger jusqu’à 5 mètres de profondeur. La Watch 2R, en revanche, voit cette capacité réduite à 2,5 mètres, l’une des concessions techniques pour en diminuer le coût. Un autre changement notable est le passage à un châssis en aluminium pour la Watch 2R, comparé à l’acier inoxydable de la Watch 2, comme le souligne GSMArena.

La OnePlus Watch 2R sera disponible en vert forêt et gris métallique. On s’attend aussi à ce qu’elle soit proposée à un tarif plus attractif que la Watch 2, lancée en février à 329 euros.