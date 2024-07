Samsung Galaxy S25 Ultra : des innovations au-delà de la performance

De récentes fuites révèlent des changements significatifs dans le design du prochain smartphone haut de gamme de Samsung, le Galaxy S25 Ultra. Ce modèle, non pliable, devrait offrir des bords arrondis et être le modèle Ultra le plus fin jamais lancé par la marque.

Un design repensé pour plus de confort

Alors que de nombreux détails ont été divulgués sur les futurs smartphones pliables de Samsung, le Galaxy S25 Ultra suscite également beaucoup d’intérêt. Le leaker Ice Universe, via X, nous donne un aperçu de son apparence. Contrairement aux bords acérés du Galaxy S24 Ultra, le S25 Ultra adopterait des tranches « vraiment arrondies », offrant ainsi une meilleure prise en main et un confort accru. Ce changement pourrait le rapprocher visuellement des autres modèles de la série S25, ainsi que du Galaxy S21 Ultra, connu pour ses bordures arrondies. Bien entendu, le S Pen restera intégré dans ce nouveau modèle.

Ice Universe a également révélé que le Galaxy S25 Ultra aurait une épaisseur de 8,4 mm, ce qui en ferait le modèle Ultra le plus fin des dernières années. Pour comparaison, les modèles Galaxy S21, S22 et S23 Ultra ont une épaisseur de 8,9 mm, tandis que le S24 Ultra mesure 8,6 mm d’épaisseur. Cette réduction de l’épaisseur pourrait contribuer à un design plus élégant et à une meilleure maniabilité.

Performances et photographie à la pointe

Le Galaxy S25 Ultra serait exclusivement équipé du Snapdragon 8 Gen 4, le prochain processeur haut de gamme de Qualcomm. Ceci, en raison de problèmes de production rencontrés par Samsung avec ses puces Exynos. Ce SoC serait accompagné de jusqu’à 16 Go de RAM pour optimiser les performances des fonctionnalités d’intelligence artificielle.

En matière de photographie, le S25 Ultra opterait pour un capteur JN1 modifié, plus petit que celui du S24 Ultra, avec une résolution de 50 Mpx. Le téléobjectif serait remplacé par un nouveau capteur ISOCELL de 1/3″, également de 50 Mpx, offrant ainsi une qualité d’image améliorée. Cependant, le capteur principal resterait inchangé, conservant ses 200 Mpx.

Le Samsung Galaxy S25 Ultra promet d’apporter des innovations non seulement en termes de performance mais aussi de design, visant à améliorer le confort et l’expérience utilisateur. Avec des bords arrondis, une finesse accrue et des composants internes de haute performance, ce modèle pourrait bien redéfinir les standards des smartphones haut de gamme.