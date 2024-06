Suunto Race S : compacte et complète, la smartwatch idéale pour les petits poignets

À la fin de l’année dernière, Suunto, le fabricant finlandais, a fait sensation avec le lancement de la Suunto Race. Cette montre de sport était la première de la marque à être équipée d’un écran Amoled depuis la Suunto 7, sortie en 2020 sous Wear OS.

Toutefois, la taille imposante de la Suunto Race pouvait poser problème pour les poignets plus petits. Pour remédier à cela, Suunto a dévoilé ce mardi la Suunto Race S, une version plus petite de la montre. Le “S” dans le nom rappelle la nomenclature de Garmin, indiquant une taille réduite par rapport au modèle original.

Les fonctionnalités de la Suunto Race, maintenant dans un format réduit

La Suunto Race S conserve les principales caractéristiques de la Suunto Race, mais dans un format plus compact. Elle dispose également d’un écran Amoled, peut mesurer l’effort dans plus de 95 activités sportives et intègre un suivi optique de la fréquence cardiaque ainsi qu’un GPS multibande. La montre offre une cartographie intégrée, idéale pour les trails et les randonnées.

Elle suit aussi la récupération grâce à la mesure de la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC) et les phases de sommeil. Le design de la Suunto Race S reste fidèle à celui de la version classique, avec deux boutons et une couronne pour la navigation, en plus de l’écran tactile.

La principale différence réside dans la taille. La Suunto Race S est équipée d’un écran Amoled rond de 1,32 pouce, contre 1,43 pouce pour la Suunto Race. Elle mesure 45 x 45 x 11,4 mm, tandis que la version classique mesure 49 x 49 x 13,3 mm. À titre de comparaison, la Garmin Epix (Gen 2) en version 47 mm dispose d’un écran de 1,3 pouce et mesure 47 x 47 x 14,5 mm. Le nouveau modèle est compatible avec des bracelets de 22 mm de large, comme le modèle grand format.

Il faut noter que la Suunto Race S est étanche jusqu’à 50 mètres, contre 100 mètres pour le modèle de 49 mm. De plus, elle utilise du verre Gorilla Glass au lieu du verre saphir pour la protection de l’écran.

Autonomie et disponibilité

Côté autonomie, Suunto annonce que la Race S peut fonctionner pendant 30 heures avec le suivi GPS le plus précis et cinq jours en mode “Tour”. Par contre, la Race peut fonctionner 40 heures avec le suivi GPS le plus précis et cinq jours en mode “Tour”.

La Suunto Race S sera disponible cet été en six versions. Les prix débutent à 349 euros pour la version en acier et 449 euros pour la version en titane.