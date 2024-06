YouTube sur TV introduit une option pour normaliser le volume sonore

YouTube enrichit son application Android TV et Google TV avec une nouvelle fonction de normalisation du volume sonore. La gestion du volume sonore des vidéos sur YouTube est souvent un défi. Elle nécessite des ajustements constants de la télécommande pour entendre clairement les dialogues tout en évitant de déranger ses voisins durant les scènes d’action. Google s’attaque à ce problème classique du mixage audio grâce à une nouvelle option sur YouTube, nommée “Volume stable”, disponible sur Android TV et Google TV.

Une solution pour des niveaux sonores équilibrés

L’option “Volume stable” vise à assurer une écoute cohérente en équilibrant les niveaux sonores des différents contenus. Cette fonctionnalité ajuste automatiquement le volume des vidéos, réduisant les variations entre les sons faibles et forts. Ainsi, plus besoin de jongler constamment avec les commandes de volume de la télécommande.

Comment activer et utiliser la fonction ?

Pour activer la fonction “Volume stable” de YouTube, il est nécessaire de mettre à jour l’application en version 4.40.303. Une fois la mise à jour effectuée, l’option se trouve dans les paramètres de l’application, entre les sous-titres et la vitesse de lecture. Elle est activée par défaut, mais peut être désactivée si nécessaire, notamment pour l’écoute de musique ou de pistes sonores détaillées où un risque de dégradation de la qualité sonore est possible.

Une fonctionnalité déjà présente sur l’application mobile YouTube

La fonction de normalisation du volume n’est pas nouvelle pour les utilisateurs de l’application mobile de YouTube. Sur mobile, elle est accessible via les paramètres ou le menu de roue crantée lors de la lecture d’une vidéo, sous le sous-menu “Autres Paramètres“.

Actuellement disponible sur Android TV et Google TV, cette fonctionnalité rejoint d’autres nouveautés comme le multiview ou les moments clés générés automatiquement.

En résumé, cette nouvelle option “Volume stable” sur YouTube pour Android TV et Google TV promet une expérience d’écoute plus harmonieuse et confortable, éliminant le besoin de réglages fréquents du volume.