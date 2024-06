Les montres Garmin accueillent YouTube Music dans leur offre de streaming

Garmin enrichit son offre de streaming musical en accueillant YouTube Music sur ses montres connectées. YouTube Music rejoint désormais Spotify, Deezer et Amazon Music, permettant aux utilisateurs de montres Garmin d’écouter leurs playlists sans avoir besoin de leur smartphone.

Une offre de streaming enrichie chez Garmin

Jusqu’à présent, les services de streaming disponibles sur les montres Garmin étaient limités à Spotify, Deezer et Amazon Music. Grâce à l’arrivée de YouTube Music, annoncée ce mercredi par Garmin, les utilisateurs peuvent désormais profiter de leurs morceaux et podcasts directement depuis leur montre connectée, même sans smartphone.

Tout comme les autres applications de streaming, l’application YouTube Music permet de télécharger des titres en local et d’accéder à ses playlists. De plus, les utilisateurs peuvent écouter les versions audio des vidéos disponibles sur YouTube. L’un des avantages majeurs de YouTube Music est l’accès à la vaste bibliothèque de vidéos de YouTube, en plus des plus de 100 millions de titres disponibles dans son catalogue musical.

Compatibilité limitée à certains modèles

Pour profiter de YouTube Music, la montre Garmin doit être compatible avec les fonctions musicales, notamment le stockage de titres. Ce n’est pas le cas pour tous les modèles. Par exemple, la Garmin Forerunner 165 ne permet pas de stocker de musique, contrairement à la Forerunner 265. Certaines montres comme la Forerunner 255 ont des versions spécifiques « Music » pour le stockage de titres. Les modèles fitness, comme les Garmin Venu 2 et Venu 3, intègrent un stockage musical, à l’inverse de la Garmin Vivoactive 5. Tous les modèles haut de gamme, tels que la Forerunner 955, Forerunner 965, Epix Gen 2 et Fenix 7, permettent le stockage de musique.

Accès à l’application YouTube Music

L’application YouTube Music est déjà disponible pour les montres Garmin compatibles. Pour la télécharger, les utilisateurs doivent passer par l’application Connect IQ de Garmin sur leur smartphone. La liste complète des montres compatibles est accessible sur la page de YouTube Music sur Connect IQ.