Quelques révélations sur la future Google Pixel Watch 3 XL

OnLeaks a récemment dévoilé le design supposé de la Pixel Watch 3 XL, la nouvelle montre connectée grand format de Google, attendue pour octobre.

Une rumeur confirmée

Les rumeurs se confirment : la Pixel Watch 3 sera probablement proposée en deux formats, suivant le modèle de l’Apple Watch. Cette information devient d’autant plus crédible venant d’OnLeaks, une source reconnue pour sa fiabilité.

Bien que sa sortie ne soit pas prévue avant l’automne, la Pixel Watch 3 suscite déjà l’attention. En mars, 9to5Google suggérait la possibilité de deux modèles cette année, dont une version plus grande. C’est une bonne nouvelle pour ceux qui trouvent les modèles actuels trop petits et avec une autonomie limitée. OnLeaks a récemment confirmé cette information en publiant des images en collaboration avec AndroidHeadlines.

Un design similaire

Ne vous attendez pas à une révolution dans le design. La Pixel Watch 3 XL ressemble beaucoup à la génération actuelle. Même les habitués de la Pixel Watch auront du mal à distinguer les différences au premier coup d’œil. Cependant, ses dimensions de 45 x 45 x 13,89 mm la rendent non seulement plus grande, mais aussi plus épaisse, suggérant une batterie plus volumineuse et une meilleure autonomie, corrigeant ainsi un des principaux défauts de la montre sous WearOS.

Des dimensions comparables à l’Apple Watch

Google semble opter pour des dimensions similaires à celles de l’Apple Watch Series 9, soit 41 et 45 mm. En comparaison, Samsung propose des tailles de 40 et 44 mm pour ses Galaxy Watch 6.

Une autre différence notable concerne l’accroche du bracelet de la Pixel Watch 3, qui serait légèrement plus large que celle des modèles précédents. Ainsi, les bracelets des Pixel Watch et Pixel Watch 2 ne seraient pas compatibles avec la Pixel Watch 3 XL.

Lancement attendu en octobre

La Pixel Watch 3 XL devrait être officiellement présentée par Google lors de la conférence Made by Google en octobre prochain, aux côtés des nouveaux smartphones Pixel 9, Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL.